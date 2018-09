Thu giữ hơn 1.000 hộp thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Theo thông tin từ Bộ Công An, khoảng 15 giờ ngày 27/9/2018, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong quá trình tuần tra, kiểm soát đoạn qua xã Nam Tân đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29D-11058 có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, phát hiện trên xe có chứa các loại thực phẩm chức năng, siro, dược phẩm… Số lượng lên tới hơn 1.000 hộp thuốc do nhiều hãng sản xuất.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Nam Đàn kiểm tra số hàng hóa.

Tại cơ quan Công an, lái xe Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1991, ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) không xuất trình được hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc và khai nhận lấy hàng từ Hà Nội, vận chuyển về Nghệ An để bán hàng cho các nhà thuốc ở huyện Nam Đàn và Thanh Chương. Hiện Công an huyện Nam Đàn đã tạm giữ phương tiện và toàn bộ số hàng để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.