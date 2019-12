Thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại Bình Dương

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, Cục QLTT Bình Dương vừa tạm giữ Kho mỹ phẩm trên 10.000 sản phẩm chủ yếu là mặt nạ đắp mặt, serum dưỡng da, bộ dưỡng da, gel giữ ẩm da, cây làm mềm da có xuất xứ từ Hàn Quốc được "ẩn mình" trong Văn phòng Xưởng Bình Dương – Chi nhánh Công ty TNHH May mặc Nhật Tiến Phát.

Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn được phân công quản lý, ngày 04/12/2019, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 7 phối hợp cùng Đội 3, PC03 - Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra Xưởng Bình Dương – Chi nhánh Công ty TNHH May mặc Nhật Tiến Phát, địa chỉ: Đường Nguyễn Du, khu phố Bình Đường, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại Văn phòng Xưởng Bình Dương đang tàng trữ 10.479 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm gồm mặt nạ đắp mặt, serum dưỡng da, bộ dưỡng da, gel giữ ẩm da, cây làm mềm da có xuất xứ từ Hàn Quốc.

Chủ hàng thừa nhận lô hàng trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đội QLTT số 7 đã quyết định tạm giữ toàn bộ lô hàng, tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.