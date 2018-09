Thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ mô hình rau an toàn

Với quyết tâm vượt khó vươn lên, lại biết tận dụng lợi thế đất đai, anh Nguyễn Văn Tuyền ở xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La từng bước mở rộng mô hình trồng rau an toàn có hiệu quả và trở thành một trong những điển hình của phong trào phát triển kinh tế địa phương.

Anh Nguyễn Văn Tuyền cho biết, gia đình anh chuyển từ Phù Cừ, Hưng Yên lên. Lúc đầu gia đình chăn nuôi lợn kết hợp trồng cà phê trên 1 ha đất, nhưng hiệu quả không cao, do chi phí đầu tư lớn, giá cả lại không ổn định.

Năm 2010, khi tìm hiểu thị trường, anh Tuyền nhận thấy nhu cầu của người dân về rau sạch rất lớn. Anh đã bàn với gia đình và quyết định chuyển hướng kinh doanh sang trồng rau an toàn. Lúc đầu do chưa có kinh nghiệm, lại phụ thuộc vào thời tiết, mùa vụ nên vụ rau đầu tiên của gia đình thu hoạch không có lãi.

Anh Nguyễn Văn Tuyền thu hoạch hành sạch.

Không nản chí, anh Tuyền bỏ công đi tìm tòi, học hỏi thêm kinh nghiệm tại các trang trại trồng rau sạch và rau an toàn trên địa bàn như HTX rau an toàn Mường Bon, Mai Sơn; HTX sản xuất rau an toàn Tự Nhiên, xã Đông Sang (Mộc Châu); tổ sản xuất rau an toàn phường Chiềng Sinh (Thành phố Sơn La)…Từ đó anh áp dụng vào mô hình sản xuất của mình và bước đầu đạt hiệu quả cao.

Hiện nay gia đình anh Tuyền có diện tích gần 1 ha đất trồng rau, với nhiều loại rau như: Rau cải, hành, cà pháo, xu xu, cà chua… áp dụng theo kỹ thuật trồng rau an toàn. Hệ thống tưới ẩm được đầu tư với dàn máy tưới tự động, không sử dụng phân hóa học, các loại thuốc trừ sâu có hại.

“Thấy rau phù hợp với các địa bàn trên này, nhu cầu về rau lại cao, đặc biệt là các nhà trường nên gia đình tôi đã chuyển sang trồng rau và làm mô hình này. Và kết quả thu được ngày càng cao, nên gia đình đã quyết định chuyển luôn sang trồng rau an toàn” - anh Tuyến chia sẻ.

Trên diện tích đất 1 ha của gia đình, anh Tuyền đã luân phiên trồng các loại rau theo thời vụ và theo mùa, tạo ra được một chuỗi các sản phẩm rau, củ, quả quanh năm. Có những thời điểm giá bán một số loại rau, củ quả ngay tại vườn cao đã giúp gia đình anh có nguồn thu nhập ổn định.

Ví dụ: Hành thời điểm giá cao lên đến 15.000 đồng/kg. Với diện tích trồng khoảng 700 m2 có thể thu về 50 triệu đồng trong một vụ trồng khoảng 2 tháng. Cà pháo không chỉ xuất bán trong tỉnh, mà đã bán ra thị trường các tỉnh ngoài như Thanh Hóa, Điện Biên…

Theo anh Tuyền, tới đây gia đình anh sẽ mở rộng thêm diện tích trồng các loại rau và làm mô hình nhà lưới để năng suất cao hơn, đảm bảo cung cấp cho các thị trường trong, ngoài tỉnh.

Anh Tuyền cho biết thêm: "Trong thời gian tới, gia đình tôi có điều kiện thì sẽ làm mô hình nhà lưới. Nếu thành công, mô hình này hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, nếu làm nhà lưới thì phải cần đến sự hỗ trợ của nhà nước, vì làm nhà lưới cần nguồn vốn lớn”.

Gia đình anh Tuyền cũng kết hợp trồng rau với thu mua rau củ quả của các trang trại trồng rau sạch trên địa bàn về đóng gói, sơ chế. Bình quân mỗi ngày gia đình anh xuất bán khoảng 1,5 - 2 tấn rau, củ, quả các loại, trừ chi phí mỗi năm gia đình lãi khoảng 300 - 350 triệu đồng.

Công việc sản xuất, kinh doanh rau sạch hiệu quả, gia đình anh Tuyền đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 7 - 10 lao động địa phương, chủ yếu là canh tác, thu hái và đóng gói rau, củ, quả các loại. Mức lương mỗi lao động từ 3 - 3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Đánh giá về các mô hình trồng rau sạch tại xã Chiềng Ban nói chung và mô hình phát triển rau an toàn của gia đình anh Nguyễn Văn Tuyền nói riêng, ông Hoàng Văn Xương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: “Từ trước đến nay, xã Chiềng Ban đã có diện tích rau sạch trên 35 ha. Trong đó có một mô hình được đầu tư kỹ thuật và sạch hơn, theo tiêu chuẩn VietGAP là mô hình của gia đình anh Tuyền. Với diện tích trồng rau gần 1 ha, gia đình anh Tuyền luôn có rau để bán ra thị trường mang lại hiệu quả kinh tế cao ”.

Ngoài làm giàu cho gia đình, anh Tuyền còn tuyên truyền, hướng dẫn kinh nghiệm trồng rau an toàn cho bà con trong xã và một số vùng lân cận. Đồng thời bao tiêu sản phẩm giúp bà con sản xuất ra không sợ ế, có nguồn thu nhập ổn định./.