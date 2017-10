Thu hồi toàn quốc sữa rửa mặt Nu Skin Pure Cleansing Gel

Theo Cục Quản lý dược, mỹ phẩm Nu Skin Pure Cleansing Gel (số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý dược cấp: 69817/12/CBMP-QLD ngày 3.12.2012) do Cosmetic Laboratories of America (CLA) - 20245 Sunburst Street, Chatsworth, CA 91311, Hoa Kỳ sản xuất; Công ty TNHH MTV Nu Skin Enterprise Việt Nam (số 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.HCM) đứng tên công bố, chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Cục Quản lý dược quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm trên toàn quốc đối với sản phẩm mỹ phẩm Nu Skin Pure Cleansing Gel sau khi phát hiện sai phạm trên.

Cục quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH MTV Nu Skin Enterprise Việt Nam gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Cục yêu cầu ở Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, giám sát việc thu hồi các sản phẩm nêu trên của Công ty TNHH MTV Nu Skin Enterprise Việt Nam.