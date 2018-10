Thứ người Việt trông chờ vào Paris Motor Show: Còn hơn cả sự xuất hiện của cái tên VinFast!

Từ những chiếc xe "cởi truồng" trong quá khứ

Nếu không có những thay đổi vào giờ chót, Triển lãm Paris Motor Show 2018 sẽ khai mạc vào ngày 4/10 tới đây với sự góp mặt của 22 thương hiệu xe hơi, trong đó có những tên tuổi lớn như Aston Martin, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Toyota, Lexus…, và dĩ nhiên có VinFast – thương hiệu xe hơi Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử công nghiệp xe hơi thế giới tham gia một sự kiện tầm cỡ như thế.

Mặc dù hiện nay một số thương hiệu lớn (chủ yếu là siêu xe và xe siêu sang) đã dần chuyển sang trưng bày xe ở những sự kiện độc lập với các khách mời chuyên biệt thay vì tham dự triển lãm xe hơi truyền thống (chẳng hạn ở triển lãm lần này, Ferrari và Lamborghini không có đại diện của hãng sản xuất), thì một sự kiện lớn như Paris Motor Show vẫn là cơ hội không thể bỏ lỡ để các hãng xe giới thiệu những sản phẩm đắc ý nhất của mình tới thế giới xe hơi rộng lớn.

Đối với VinFast, việc có mặt tại Paris Motor Show 2018 còn mang ý nghĩa lớn hơn thế.

Đó là cách để truyền đi thông điệp rằng thương hiệu xe Vinfast đã chính thức tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu trong lĩnh vực này và đem lại sự tự hào cho những tín đồ xe hơi tại Việt Nam.

Ở thời điểm VinFast công bố ý định tham gia vào lĩnh vực sản xuất xe hơi (cuối năm 2017), thị trường xe hơi trong nước đang có biến động lớn khi hàng loạt hãng xe liên tục đua nhau "phá đáy" để giảm giá bán xe. Thế nên việc VinFast không nhập cuộc bằng phân khúc xe bình dân giá rẻ như đồn đoán ban đầu có thể gây thất vọng cho một số người.

Dù vậy dưới góc nhìn thuần túy về sản phẩm thì hai mẫu xe VinFast (một sedan và một SUV) – giờ đây đã gần như chắc chắn nằm ở phân khúc D – được kỳ vọng sẽ làm thay đổi quan niệm đánh giá chất lượng xe hơi của người tiêu dùng Việt.

Có lẽ cần nhắc lại rằng phải mất đến hơn hai thập kỷ, người tiêu dùng Việt mới bắt đầu đặt câu hỏi liệu Innova có thực là chiếc xe tốt nhất như họ nghĩ hay không, và chưa biết đến bao giờ người tiêu dùng Việt sẽ lại đặt câu hỏi rằng họ có nên bỏ tiền để mua một chiếc xe bị cắt đi gần hết các tính năng (option) hay không.

Ở lần thay đổi quan niệm đầu tiên (về chiếc Innova), người tiêu dùng Việt được đánh thức bởi sự đa dạng của các loại xe nhập khẩu với khung vỏ vững chắc, thiết kế bắt mắt (dù vẫn thiếu phần lớn option). Đó là một thế giới khác hẳn khung cảnh chỉ có một mẫu xe được bán ra hàng chục vạn chiếc chạy nhan nhản trên mọi con đường và chẳng có đối tượng nào khác để so sánh.

Với sự góp mặt của VinFast cùng khẳng định của Chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng về việc sản xuất những chiếc xe có chất lượng và đẳng cấp cao, có lẽ cách nghĩ về chất lượng xe của người tiêu dùng Việt sẽ một lần nữa lại xáo trộn nhưng theo hướng tích cực.

Một chiếc xe tốt hẳn nhiên phải đi kèm những tính năng hiện đại chứ không thể là xe "cởi truồng" do bị cắt gần hết option với mục đích giảm giá.

Đến anh tài hội tụ trong tương lai gần

Trước thềm Paris Motor Show 2018 đã có những tín hiệu tích cực từ các đánh giá của giới truyền thông quốc tế về thành quả mà VinFast đạt được trong một năm qua.

Với tiến độ thần tốc (có lẽ là một trong những startup xe hơi có giai đoạn phát triển ban đầu nhanh nhất thế giới), sản phẩm được thiết kế bằng ngôn ngữ hiện đại và độc đáo, hình ảnh ngoại thất của xe nguyên mẫu rất ấn tượng, VinFast đã chiếm được cảm tình của những tạp chí, trang tin quốc tế chuyên về xe hơi.

Với thái độ thận trọng, tạp chí nổi tiếng về đánh giá xe Topspeed nhận xét hai mẫu xe VinFast là "khá hấp dẫn" trong khi trang Motor Week tỏ ra hào hứng về cách thức khởi nghiệp phi truyền thống hiệu quả của VinFast.

Các thông tin chi tiết hơn mới được cập nhật về hai mẫu xe VinFast cho thấy các mẫu xe có trục cơ sở dài này sẽ là đối trọng đáng kể và thực sự thách thức những đối thủ cùng phân khúc không chỉ ở thị trường trong nước.

Về ngoại thất, như đã biết, các xe VinFast được thiết kế bởi Pininfarina – hãng thiết kế Italia nổi tiếng với những đường cong và giao tuyến đầy sức mê hoặc từng thực hiện trên các mẫu xe Ferrari, Alfa Romeo và Maserati.

Ngôn ngữ đặc trưng ấy vẫn được thể hiện trên các mẫu xe VinFast dù đã tiết giảm tính duy mĩ và lấy điểm nhấn vào sự khỏe khoắn mạnh mẽ ở các đường gân chạy dọc capo và lườn xe, cũng như hốc gió và la-giăng lớn.

Biểu tượng chữ V được ghép khéo léo và tinh tế ở lưới tản nhiệt, kết hợp với nẹp chrome tạo cảm quan thị giác hình chữ F thực sự là đặc điểm nhận diện độc đáo của hai mẫu xe này. Cả hai xe, đặc biệt là mẫu SUV có phần thân trông rất vững chãi và hiện đại, chắc chắn sẽ khiến người xem khó mà rời mắt một khi đã nhìn thấy chúng.

Đối với những cụm chi tiết mới được công bố, đáng chú ý là cụm khung gầm và cụm động cơ – hộp số đều được BMW cung cấp. Động cơ tăng áp 4 xi lanh dung tích 2,0 lít là loại động cơ nhỏ gọn nhưng đặc biệt hiệu quả ở khả năng vận hành, được tối ưu hóa các chỉ số về công suất, sức kéo, khả năng tăng tốc, mức tiêu thụ nhiên liệu.

Đây là loại động cơ có bơm tăng áp cửa nạp kép giúp chân ga nhạy hơn do khắc phục được hiện tượng trễ ga (turbo lag). Việc đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 sẽ là một điểm cộng cho động cơ này khi so sánh với các đối thủ trong khu vực. Hộp số tự động 8 cấp của xe VinFast do ZF cung cấp.

Là nhà sản xuất hộp số lớn nhất thế giới, ZF là nhà cung cấp ruột của các thương hiệu xe sang và rất nổi tiếng với phương châm thiết kế dựa vào tiêu chí tiết kiệm nhiên liệu chứ không dựa trên số bánh răng.

Trên thị trường xe trong nước hiện nay, người tiêu dùng Việt đã không còn cảm thấy lạ lẫm hoặc thậm chí bức xúc khi thương hiệu xe chưa chắc đã đi kèm với chất lượng tương đương. Đây thực sự là điều rất tệ và là hệ quả của việc các hãng xe và đại lý đặt tiêu chí doanh số và lợi nhuận lên trên những tiêu chí hướng tới việc làm hài lòng khách hàng.

Với những thông tin sơ bộ về các mẫu xe VinFast trước thềm Paris Motor Show 2018, có thể thấy hãng xe này sẽ chào thị trường bằng sản phẩm có chất lượng và đẳng cấp cao.

Điểm đáng chú ý là ở chỗ VinFast sản xuất xe hơi của mình chứ không phải xe nhập khẩu hay lắp ráp và bởi thế sẽ hoàn toàn chủ động về cấu hình, tính năng sản phẩm, đặc biệt là các option – yếu tố lâu nay không được thị trường xe hơi trong nước chăm chút.

Đó là chưa kể tới việc những sản phẩm của VinFast được hỗ trợ mạnh từ hệ sinh thái của tập đoàn mẹ và ở giai đoạn đầu, mục tiêu của hãng nhiều khả năng sẽ chú trọng tới việc chiếm lĩnh thị phần hơn là giá cả.

Rõ ràng là các hãng xe trên thị trường Việt Nam kể từ nay dù ở các mức độ khác nhau sẽ phải cân nhắc hơn về chất lượng sản phẩm cung cấp tới khách hàng và có lý do để các hãng xe e ngại một khi Vinfast khởi động guồng máy cung cấp sản phẩm tại Việt Nam.

Toàn bộ sự kiện lịch sử VINFAST tham gia Paris Motor Show 2018 sẽ được cập nhật nhanh nhất tại đây . Buổi ra mắt xe VINFAST vào ngày 2/10 được chúng tôi tường thuật trực tiếp lúc 15h15, giờ Việt Nam.