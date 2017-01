Thu nhập của nhân viên ngân hàng BIDV thấp hơn 5 triệu đồng so với Vietcombank

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV - mã: BID) là ngân hàng có quy mô nhân sự lớn thứ hai trên hệ thống xếp sau anh cả Agribank.

Tổng số cán bộ công nhân viên của BIDV và các công ty con tại ngày 31/12/2016 là 25.088 người, tăng 5% và tăng 31% so với 2 năm trước – thời điểm trước khi nhận sáp nhập với ngân hàng MHB.

Trong năm qua, BIDV đã dành 7.427 tỷ đồng cho chi phí nhân viên, trong số này là 6.409 tỷ đồng lương và phụ cấp, tăng 17% so với năm 2015.

Tính trung bình mỗi cán bộ ngân hàng đã lĩnh hơn 255 triệu đồng/năm, tương đương 21,29 triệu đồng/tháng, tăng 2,15 triệu đồng mỗi tháng so với năm 2015 và tăng 1,79 triệu đồng so với năm 2014. Như vậy, sau 1 năm sáp nhập, thu nhập của nhân viên BIDV đã tăng mạnh trở lại.

Thu nhập bình quân và số lượng nhân sự của BIDV trong 3 năm qua.

So với ngân hàng Vietcombank, thu nhập hàng tháng trung bình của mỗi nhân viên BIDV thấp hơn 5,19 triệu đồng.

Trong năm qua, BIDV xếp ở vị trí sau Vietinbank và Vietcombank về lợi nhuận. Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế đạt 7.734 tỷ đồng, giảm gần 3% so với năm 2015. Sau thuế lợi nhuận còn 6.248 tỷ đồng, trong số này lợi nhuận còn lại của ngân hàng là 6.159 tỷ đồng.

Ngân hàng đã kinh doanh khá tốt với kết quả lợi nhuận thuần trước trích lập dự phòng rủi ro trong năm 2016 lên tới 17 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2015, tuy nhiên, do BIDV tăng mạnh tỷ lệ trích lập dự phòng 63% so với cùng kỳ lên trên 9 nghìn tỷ, chiếm nửa già số lợi nhuận thuần dẫn đến sự suy giảm về lợi nhuận sau cùng.

Đây là điều dễ hiểu bởi kể từ khi nhận sáp nhập MHB, tổng số nợ xấu của BIDV đã tăng lên rất mạnh nên ngân hàng phải tăng cường trích lập dự phòng. Đến cuối năm 2016, quy mô nợ xấu đã vượt số 14 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 2% tổng dư nợ cho vay.

Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ