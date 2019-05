Thu nhập dưới 9 triệu/tháng nên mua hay thuê nhà?

Mua nhà lợi hơn

"An cư lạc nghiệp" từ xưa đến nay vẫn là quan niệm sống của nhiều thế hệ người Việt. Có một nơi ở ổn định, mỗi người sẽ yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, quyết định mua nhà là việc trọng đại, cần sự chuẩn bị và cân nhắc kỹ lưỡng. Đối với những cặp vợ chồng có mức thu nhập khoảng 15 - 20 triệu đồng/tháng, khi quyết định mua nhà thay vì tiếp tục thuê nhà là hướng đi hợp lý.

Khi mua nhà, ngoài việc chuẩn bị tâm lý thích nghi với cuộc sống mới, người mua cần chuẩn bị một thứ quan trọng: tài chính. Đối với 2 vợ chồng trẻ, vốn tích lũy để mua nhà là điều trăn trở nhất. Với đa số dự án nhà ở, người mua cần thanh toán trước tối thiểu 30% giá trị căn nhà. Như vậy, để sở hữu một căn hộ tại Nhơn Trạch với mức giá trung bình khoảng 279 - 300 triệu, người mua cần vốn ban đầu từ 90 - 100 triệu. Đây cũng là số vốn trong tầm tay đối với nhiều gia đình đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Do đó, thời gian gần đây, các gia đình trẻ tại Nhơn Trạch đang tích cực tìm kiếm và sở hữu mái ấm cho riêng mình. Bởi so với thuê nhà, mua nhà có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, người mua nhà không phải lo chi phí thuê tăng hàng năm hay bị chủ lấy lại nhà đột ngột, không cần lo lắng an ninh khu vực không đảm bảo. Tiếp đến, sống trong một khu căn hộ, người mua được tận hưởng đa dạng tiện ích hiện đại, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của cuộc sống: giáo dục, vui chơi, mua sắm, giải trí… Điều quan trọng nhất, cuối cùng người mua sẽ là người sở hữu căn nhà, có thể bán hoặc cho thuê lại bất cứ lúc nào.

Với tổng thu nhập khoảng 15 - 20 triệu/tháng, 2 vợ chồng trẻ đã có thể sở hữu căn hộ mơ ước tại Khu căn hộ Happy Home Nhơn Trạch.

Theo khảo sát từ một số website bất động sản, hiện tại một gia đình trẻ ở Nhơn Trạch phải trả từ 2.000.000 - 2.500.000 đồng/tháng cho chi phí thuê nhà (bao gồm điện, nước, wifi…). Trong khi đó, Khu căn hộ Happy Home thuộc Khu đô thị DTA (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) có mức giá chỉ từ 279 triệu đồng và chia làm 7 đợt thanh toán hợp lý. Khách hàng chỉ cần trả trước 30% (khoảng 100 triệu), trả góp 2 triệu đồng/tháng nhờ sự hỗ trợ tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á. Như vậy, chi phí thuê nhà tại Nhơn Trạch và trả góp hàng tháng khi mua căn hộ Happy Home gần như bằng nhau.

Khu căn hộ Happy Home có quy mô 5,143 ha với 16 block gồm 2.192 căn hộ. Mỗi căn hộ với diện tích điển hình 32,57m2 - 34,6m2 - 52,36m2 với thiết kế thông minh, có tầng lửng và tối ưu diện tích với 5 không gian sinh hoạt riêng biệt: phòng khách, phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh, sân phơi. Sở hữu Happy Home, cư dân tận hưởng đầy đủ các tiện ích: trường mầm non, trường tiểu học, bệnh viện đa khoa, hồ bơi, công viên, vườn BBQ, vườn rau sinh thái, trung tâm thương mại, chợ truyền thống… Dự án xứng đáng là nơi dựng xây tổ ấm hạnh phúc khi các thành viên gia đình đều có được không gian tận hưởng cuộc sống xanh, thỏa sức vui chơi và trải nghiệm thú vị.

Cư dân Happy Home tận hưởng đa dạng tiện ích hiện đại, đạt đến chuẩn mực của một cuộc sống sung túc, yên bình.

Bên cạnh đó, với vị trí tiềm năng liền kề cụm KCN Nhơn Trạch và tọa lạc trong Khu đô thị DTA - khu đô thị duy nhất hoàn thành đấu nối hạ tầng, đã có cư dân sinh sống, từ Happy Home, cư dân chỉ mất từ 5 phút đến: trung tâm hành chính Nhơn Trạch, ngân hàng, trường học các cấp…; Kết nối nhanh đến TP.HCM qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và phà Cát Lái (tương lai là cầu Cát Lái sắp được khởi công xây dựng), đến Vũng Tàu qua tuyến Quốc lộ 51…

Với mức giá hợp lý và chính sách ưu đãi trả góp chỉ 2 triệu đồng/tháng, gia đình trẻ đang sinh sống và làm việc tại Nhơn Trạch có thể dễ dàng sở hữu Happy Home, tận hưởng cuộc sống sung túc ngay trước mắt.

