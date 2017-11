Thủ phủ mai kiểng cuống cuồng chạy bão số 12

“Di dời” những chậu mai chạy bão

Toàn bộ xe máy, xe ba gác, xe đẩy... đều được huy động để vận chuyển những chậu mai đến vùng đất cao để không bị bão làm ảnh hưởng.

Bà Nguyễn Thị Hương ở thôn Háo Đức (xã Nhơn An), lo lắng: “Toàn bộ những người trong gia đình tui đều tập trung hết ra nhà vườn, dùng xe rùa để vận chuyển mai từ ruộng vào sân nhà. Nghe thông tin bão đang áp sát, tui lo những chậu mai của gia đình được chăm sóc từ tháng Giêng đến nay chuẩn bị bán Tết bị bão “bẻ” gãy hết nhánh hay bị “lặt” hết lá”.

Theo cho biết ông Phan Văn Bảo (54 tuổi) ở xã Nhơn An, năm ngoái nước lũ đã khiến tuyến đường bê tông nối liền quốc lộ 1 với trung tâm xã Nhơn An (TX An Nhơn) ngập trong nước. Đoạn đường bị chia cắt, 5.000 chậu mai của người dân Nhơn An đều chìm trong biển nước.

“Chiều nay, tôi vừa mới nghe tin bão lũ liền cùng người thân di chuyển hàng ngàn cây mai lên bờ. Năm nay mà hư hỏng nữa thì Tết có nước đói”, ông Bảo chia sẻ.

Xã Nhơn An (TX An Nhơn) được mệnh danh là “thủ phủ” mai kiểng của cả miền Trung. Toàn có 5 thôn trồng mai với hơn 1.000 hộ dân chuyên canh mai cảnh phục vụ dịp Tết với tổng số lượng vài triệu cây.

Hình ảnh người dân xã Nhơn An di dời mai tránh bão số 12: