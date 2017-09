Thủ tướng kêu gọi APEC hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng 15-9, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) lần thứ 24, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhận định đây là Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành quan trọng nhất trong khuôn khổ hợp tác APEC.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 24 trong khuôn khổ APEC 2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá sức mạnh của mỗi nền kinh tế APEC có sự đóng góp quan trọng của các DNNVV. Khối DN này chiếm khoảng 97% tổng số DN và tạo ra 60% việc làm. Khối DN này là nguồn động lực cho tăng trưởng, đổi mới và sáng tạo tại các nền kinh tế APEC. Thủ tướng cho biết hội nghị này là một trong 4 lĩnh vực ưu tiên của chủ đề năm quốc gia APEC 2017, thể hiện mong muốn của Việt Nam được hợp tác với các đối tác thành viên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV của khu vực có cơ hội sáng tạo, tiếp cận mạng thông tin và thị trường toàn cầu để vươn lên trong kỷ nguyên số.

Thủ tướng cho rằng khát vọng vươn lên hùng cường của mỗi quốc gia, ý chí vươn lên làm giàu của mỗi người dân chính là khởi nguồn cho sự sáng tạo không giới hạn, sức mạnh phát triển to lớn của nhân loại trong kỷ nguyên số. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sự ra đời của các công nghệ như: Intetnet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, robot cao cấp, công nghệ nano, công nghệ in 3D... đang làm thay đổi cách nghĩ, cách làm ra của cải vật chất, thay đổi cuộc sống của người dân trên toàn thế giới. Trong xu thế đó, các DNNVV với trình độ công nghệ, năng lực tài chính, quản trị còn hạn chế sẽ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất nhưng chính họ cũng là nhóm đối tượng năng động và dễ thích nghi nhất. Vì vậy rất cần sự quan tâm, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của khối DN này mở rộng quy mô, đẩy nhanh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội.

Từ thực tiễn Việt Nam, Thủ tướng mong nhận được sự hợp tác của các thành viên APEC trong việc tăng cường năng lực hệ thống thuế nhằm khuyến khích sản xuất kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, công bằng, đồng thời ngăn chặn vấn nạn về chuyển giá, tránh né nộp thuế,… của một số nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị nghiên cứu thành lập một Quỹ hỗ trợ, khuyến khích các DNNVV tăng cường kết nối với các tập đoàn, công ty đa quốc gia, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng cho rằng để thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các DNNVV, chúng ta cần hợp tác thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đó 4 giải pháp quan trọng là: Tạo thuận lợi cho các DN tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ 2 là thuận lợi hóa môi trường kinh doanh cho các DNNVV, DN siêu nhỏ thông qua tiếp cận thuận lợi công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến và hỗ trợ nâng cao năng lực thông qua đào tạo, tư vấn và kết nối kinh doanh. Thứ 3 là đẩy mạnh tinh thần kinh doanh APEC trong kỷ nguyên số, thúc đẩy DN khởi nghiệp và tăng cường đạo đức kinh doanh. Cuối cùng là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững và thân thiện để thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo cho DNNVV trong khu vực, đề cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ.

"Mọi kế hoạch hợp tác với những mục tiêu tốt đẹp trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ chỉ trở thành hiện thực nếu chúng ta có lòng tin, sự quyết tâm hợp tác cùng nhau để gìn giữ môi trường hòa bình, bảo đảm an ninh, an toàn cho sự tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, dòng vốn đầu tư,…" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.