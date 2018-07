Thủ tướng: "Không được để mất đà tăng trưởng"

"Hai năm qua, kinh tế tăng trưởng tốt, trong đó 6 tháng đầu năm nay tăng trưởng ở mức cao nhất trong 7 năm qua. Tuy nhiên, những tháng gần đây xuất hiện một số bất cập gây ra nhiều lo ngại".

Phát biểu trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra khi ông dự phiên họp định kỳ của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, chiều 18/7.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh và yêu cầu không để tình trạng bị động, bất ngờ xảy ra đối với điều hành chính sách tiền tệ; không để mất đà tăng trưởng. Nhà nước sẵn sàng can thiệp những lĩnh vực cần thiết để bảo đảm đất nước phát triển ổn định. Đến nay, Chính phủ chưa đặt vấn đề điều chỉnh bất cứ chỉ tiêu nào, kể cả chỉ tiêu lạm phát.

Theo Thủ tướng, ông tham dự phiên họp vì mong muốn lắng nghe các ý kiến về chính sách tỷ giá, lãi suất để vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

"Tôi muốn nghe thêm ý kiến các chuyên gia độc lập phát biểu thẳng thắn về những vấn đề đặt ra về chính sách tài chính, tiền tệ để Chính phủ có kênh thông tin xử lý, giải quyết kịp thời hơn", Thủ tướng nói.

Trao đổi với các thành viên Hội đồng, Thủ tướng khẳng định tiếp tục kiên định các mục tiêu đề ra mà Đảng, Quốc hội đã giao Chính phủ điều hành, không điều chỉnh mục tiêu kế hoạch năm 2018.

Sức ép lạm phát lớn nên chúng ta phải sử dụng đồng bộ các công cụ như thế nào, thời điểm, liều lượng ra sao, Thủ tướng đặt vấn đề và dẫn lại số liệu CPI tháng 6 tăng mạnh, 0,61% so với tháng trước, tăng 2,22% so với tháng 12/2017 và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước.

Một vấn đề khác mà Thủ tướng muốn nghe các ý kiến góp ý của Hội đồng là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc và các đối tác khác tác động thế nào đến nước ta, đối sách của Việt Nam như thế nào.

Thủ tướng cũng mong muốn lắng nghe về các giải pháp phát triển bền vững thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán; về động lực tăng trưởng.

"Chúng ta cần chuẩn bị điều kiện gì để tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từng ngành, từng lĩnh vực nào cần chú trọng hơn trong chỉ đạo điều hành để tăng trưởng bền vững, trong đó, Chính phủ cần làm gì, doanh nghiệp, người dân cần làm gì", Thủ tướng bày tỏ và lấy ví dụ về một số lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin có sự phát triển mạnh thời gian qua.

Tại cuộc họp, một số ý kiến cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cần phát huy nội lực và thị trường trong nước; ổn định lãi suất, phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, chứng khoán; đẩy mạnh cải cách, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, giải phóng sức sản xuất, coi hoàn thiện thể chế, chính sách là động lực tăng trưởng…

Ghi nhận các ý kiến phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một trong những kênh thông tin quan trọng để Chính phủ xem xét, quyết định một số chủ trương, biện pháp điều hành sát thực tiễn, phù hợp với quy luật của sự phát triển.

Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi, hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho các thành viên Hội đồng.