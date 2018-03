Thủ tướng lên đường thăm chính thức New Zealand và Australia

Các chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.



Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Tham gia đoàn còn có Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Việt; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Việt Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam; Tổng lãnh sự tại Sydney Trịnh Đức Hải.

Cùng tham gia các hoạt động của Đoàn còn có lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương khác.

Chuyến thăm chính thức New Zealand đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - New Zealand ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đây sẽ là nguồn động lực để làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, được xác lập năm 2009, ngày càng đi vào thực chất, tạo đà để mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong tương lai, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh. Đây cũng là dịp để hai bên thúc đẩy, tăng cường hơn nữa sự tin cậy về chính trị, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi đi vào chiều sâu theo các định hướng được đề ra trong Chương trình Hành động Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2017-2020, được ký tháng 11/2017 nhân dịp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Ngay sau chuyến thăm New Zealand, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ sang thăm chính thức Australia và dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN- Australia.

Chuyến thăm Australia lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là dấu mốc quan trọng, vì trong chuyến thăm này hai nước sẽ chính thức nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới vào đúng dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Là Hội nghị Cấp cao đầu tiên giữa hai bên được tổ chức tại Australia, Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia có chủ đề “Tăng cường An ninh và Thịnh vượng ở khu vực”, theo đề xuất của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, nhằm tái khẳng định cam kết của Australia đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN trong giai đoạn mới.

Trên tinh thần quan hệ song phương tốt đẹp với Australa, Việt Nam sẽ tham gia đóng góp trên tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, cùng Australia và các nước ASEAN bảo đảm thành công cho Hội nghị, qua đó, đề ra những định hướng phát triển quan trọng cho quan hệ đối tác ASEAN- Australia trong giai đoạn mới.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ cập nhật thông tin về các chuyến thăm này của Thủ tướng Chính phủ.