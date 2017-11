Thủ tướng Lý Hiển Long: Hết lòng vì mục tiêu "Dân giàu, dân khỏe và Quốc gia thông minh"

Trong một cuộc phỏng vấn ngoài lề của đài CNBC với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trước chuyến thăm của ông đến Mỹ, ông cho biết lời khuyên dạy của cha mình - cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - vẫn luôn hiện hữu trong ông.

Ông Lý Quang Diệu là nhà lập quốc và cũng là Thủ tướng đầu tiên của Singapore.

Thủ tướng Lý Hiển Long trả lời phỏng vấn đài CNBC. (Ảnh: The Independent)

Ông Lý Hiển Long cho biết ông thường đọc lại những bài phát biểu của cha mình để xem tầm nhìn của người đi trước có còn đúng với thời điểm hiện tại hay không, và nhận thấy rằng hướng đi của ông Lý Quang Diệu vẫn rất chính xác.

Phóng viên (PV): Đã hai năm rồi kể từ khi cố thủ tưởng Lý Quang Diệu qua đời. Vậy cuộc sống của ông bây giờ có biến chuyển gì không?

Thủ tướng Lý Hiển Long (TT): Cuộc sống vẫn tiếp diễn thôi. Tôi nghĩ cha mình đã chuẩn bị trước ngày ra đi, và ông ấy chắc chắn đã bảo đảm rằng Singapore sẽ tiếp tục phát triển khi không có mình.

Cha tôi đã không giữ chức Thủ tướng từ năm 1990, tức là 25 năm trước khi ông qua đời. Chúng tôi nhớ ông và thường nghĩ về ông ấy. Chúng tôi cũng thường đọc lại những bài phát biểu của ông và nhận ra rằng "chà, đến bây giờ vẫn còn đúng".

Những câu từ của ông rất có vần điệu. Tuy nhiên, chúng tôi cần tiếp nối và phát triển, vì nếu chỉ dừng lại ở những gì mà cha mình đã đạt được, ắt hẳn ông sẽ rất thất vọng.

PV: Nếu như cha ông còn sống, ông nghĩ ông ấy sẽ khuyên răn điều gì?

TT: Tôi nghĩ cha mình sẽ nói "Tiến lên, tiếp tục nào! Đừng sống trong quá khứ. Hãy tập trung vào những gì đang diễn ra, hiểu được con đường mình đang đi, và nhớ luôn hướng về phía trước".

PV: Liệu ngài có mường tượng được giọng nói của cha mình bây giờ không?

TT: (cười) Chúng ta đều có thể tưởng tượng ra cảnh đó.

Thủ tướng Lý Hiển Long và cha trong một sự kiện vào năm 2012.

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, xây dựng hệ thống trường mẫu giáo, đẩy lùi căn bệnh tiểu đường và đưa Singapore thành Quốc gia Thông minh là những mục tiêu dài hạn không thể thiếu của đất nước này. Đây cũng là những thông điệp chính trong bài phát biểu của ông Lý Hiển Long nhân dịp Quốc Khánh Singapore 09/8/2017.

Phát biểu tại trụ sở của Viện Giáo dục Công nghệ (ITE) ở Ang Mo Kio, Thủ tướng Lý cho biết, những mục tiêu dài hạn trên là vô cùng quan trọng đối với sự ổn định, thành đạt và thịnh vượng của Singapore cho cả hiện tại và tương lai.

Thay vì nói quá nhiều về những ưu tiên cấp bách về kinh tế và an ninh, ông tập trung bài phát biểu dài 65 phút của mình vào ba vấn đề thiết thực trên.

"Đây là những điều chúng ta phải bắt tay triển khai ngay nhằm kiến tạo tương lai của chính mình, để người dân Singapore có thể có khởi đầu đúng đắn, có cuộc sống lành mạnh dù ở bất kì độ tuổi nào".

Lĩnh vực xây dựng trường mầm non đã có tăng trưởng đáng kể sau bài phát biểu của Thủ tướng Lý, thể hiện qua việc Chính phủ Singapore dự kiến xây dựng thêm hàng ngàn trường mầm non và gấp đôi ngân sách hàng năm trong 5 năm tiếp theo.

Trường mầm non Nanyang, Singapore. (Ảnh: Inhabitat)



Trong 5 năm tới, 40.000 trường mầm non sẽ được xây dựng thêm. Khi đó, Singapore dự kiến sẽ có khoảng tổng cộng 200.000 trường mầm non. Trong đó, sẽ có 50 trường mầm non trực thuộc Bộ Giáo dục, so với con số 15 trường như bây giờ.

Nhằm gia tăng chất lượng của đội ngũ giáo viên, cũng như để thu hút thêm nhân lực, Singapore dự kiến sẽ xây dựng Viện Phát triển Trẻ nhỏ Quốc gia.

Về lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt là bệnh tiểu đường, Thủ tướng Lý chỉ ra rằng, trung bình một người thọ 82 tuổi thì sẽ có đến 8 năm bệnh tật khi về già.

Thủ tướng Lý Hiển Long gặp gỡ người cao tuổi. Ảnh: Independent

Nhằm chiến đấu với "căn bệnh vô hình", Thủ tướng Lý yêu cầu người dân hãy thường xuyên khám bệnh định kỳ, tập thể dục nhiều hơn, ăn uống tập trung vào chất lượng, và cuối cùng là giảm uống nước ngọt.

"Điều này cần những thay đổi trong thói quen, cách sống và thực đơn của chúng ta. Nhưng nếu được, nó sẽ mang lại lợi ích lớn. Đây là điều có thể trở thành hiện thực."

Chính ông Lý Hiển Long cũng là người thường xuyên theo dõi sức khỏe của mình và kiểm tra lượng đường trong máu 2 năm 1 lần vì bản thân gia đình ông đã có tiền sử mắc bệnh tiểu đường.

Vấn đề thứ 3 là về việc xây dựng một Quốc gia Thông minh. Điều này sẽ đem lại cơ hội cho mọi người và bảo đảm vị trí hàng đầu của Singapore trên trường quốc tế.

Ông nói rằng mặc dù là một đất nước nhỏ bé, nhưng Singapore có một số lợi thế nhất định về mặt tự nhiên và được kết nối chặt chẽ, mọi người dân đều biết chữ, và học sinh đã được dạy kỹ năng máy tính và kỹ thuật robot cơ bản.

"Mặc dù có những lợi thế nhất định, nhưng chúng ta vẫn còn thua kém nhiều quốc gia khác ở một số lĩnh vực". Thủ tướng Lý còn lấy dẫn chứng trong lĩnh vực thanh toán điện tử và việc sử dụng hệ thống an ninh và mạng cảm biến.

Chính phủ Singapore đã ra sức xây dựng hệ thống mạng kiểm soát đồng bộ, thông qua việc lắp đặt thêm nhiều camera giám sát ở các địa điểm công cộng cũng như đặt thêm các cảm biến trên cột đèn trên toàn lãnh thổ.

Ông còn yêu cầu thêm những dự án liên quan đến việc xây dựng các cửa hàng tự động không cần đến tiền mặt, hay là những dịch vụ di động nhằm đơn giản hóa cuộc sống hàng ngày. Tất cả đều hướng tới mục đích giúp Singapore song hành với sự phát triển nhanh chóng trên toàn cầu.

Cuối bài phát biểu, Thủ tướng Lý khẳng định Singapore đã có "một năm nhiều thành tựu" trong năm 2017, dù là trong việc chống khủng bố, tăng cường hòa hợp dân tộc, hay là kết bạn và hợp tác với mọi quốc gia lớn nhỏ trên toàn thế giới.

Ông nhắc lại rằng nền kinh tế Singapore sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm nay, cao hơn tỉ lệ năm ngoái là 2%. Mức lương cơ bản và năng suất lao động tăng lên 1% so với năm 2016, sau một vài năm không có tăng trưởng.

Với giọng vui mừng, ông Lý khẳng định hiệu suất lao động sẽ còn "cao hơn" vào năm nay. Điều này vô cùng quan trọng vì hiệu suất lao động sẽ quyết định đến sự thịnh vượng của quốc gia và giúp người lao động có cuộc sống ổn định hơn.

Tuy nhiên, theo ông, sự biến chuyển về kinh tế của Singapore là chưa hoàn chỉnh và cần có nhiều thay đổi trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore, ông Heng Swee Keat và những thành viên của Hội đồng Kinh tế Tương lai đang rất bận rộn với công việc của mình, cùng với đó, các công đoàn và các công nhân đều tích cực làm việc.

Một góc thành phố Singapore. Ảnh: 500px

Chính phủ đang lập ra Bản đồ Phát triển Công nghiệp, nhằm phân tích và định hướng nền kinh tế trên từng lĩnh vực.

Ngoài ra, Singapore còn đưa ra chương trình "SkillsFuture" toàn quốc nhằm giúp những người lao động ít trình độ được đào tạo thêm kiến thức và kỹ năng để họ có thể tìm việc làm dễ dàng hơn.

"Tôi tin rằng miễn là chính phủ và nhân dân cùng phấn đấu, nền kinh tế của chúng ta sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, và chúng ta sẽ mở ra các cánh cửa mới và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho mọi người".

Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu nhân dịp quốc khánh Singapore năm 2016. Ảnh: Straits Times

Trong buổi phát biểu nhân dịp quốc khánh Singapore năm 2016, mặc dù có vấn đề về sức khỏe, nhưng Thủ tướng Lý Hiển Long chỉ ngừng trong một khoảng thời gian ngắn rồi tiếp tục, vì ông biết rõ rằng buổi phát biểu này sẽ được đăng tải toàn cầu trong những ngày tới.

Với vai trò là một Thủ tướng của một quốc gia nhỏ bé, ông Lý Hiển Long luôn phải cân nhắc đến rất nhiều điều, về tương lai phát triển và các thách thức mà quốc gia này gặp phải, có thể là trong tương lai gần hay thậm chí nửa thế kỷ tới. Rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ khác vẫn chưa có lời giải đáp ngay lúc này.

Đối với phần lớn người dân Singapore, chính phủ đang làm việc hiệu quả. Lãnh đạo một đất nước với lòng nhiệt huyết và tinh thần thép, điều đó đã là đủ để khâm phục.