Thủ tướng May thất bại, đồng bảng đứng trước những sóng gió mới

Trong bối cảnh những nỗ lực củng cố quyền lực của Thủ tướng Theresa May vấp phải muôn vàn khó khăn sau cuộc bầu cử sớm kết thúc với kết quả đầy bất ngờ tuần trước, đồng bảng Anh đang đứng trước những sóng gió mới.

Phiên giao dịch cuối tuần trước (9/6), bảng Anh đã giảm giá mạnh so với tất cả những đồng tiền chủ chốt sau khi đảng Bảo thủ của bà May không thể chiếm ưu thế tại nghị viện. Dù một số nhà đầu tư lập luận rằng kết quả này sẽ giúp “hãm phanh” quá trình Brexit cứng, từ đó hỗ trợ đồng bảng, đám mây bất ổn chính trị bao phủ thị trường lớn đến nỗi đồng bảng phải tiếp tục chịu sức ép lớn.

Đầu giờ sáng nay tại thị trường châu Á, bảng Anh tiếp tục giảm 0,2%, xuống còn 1,2720 USD, thu hẹp mức tăng kể từ đầu năm đến nay xuống chỉ còn 3%.

Đây không phải là lần đầu tiên nước Anh rơi vào cảnh “nghị viện treo”. Tuy nhiên, vào năm 1974, 1996-97 hay 1977-78, đồng bảng vẫn diễn biến khá tốt. Theo Simon Derrick, chiến lược gia tại BNY Mellon, nguyên nhân là bởi vì khi đó nhà đầu tư không phải đối mặt với triển vọng nước Anh rời EU.

Theo nhóm chuyên gia của ngân hàng JPMorgan, đối với đồng bảng, “những mối lo ngại về ổn định chính trị sẽ tiếp tục chi phối thị trường”. Tuy nhiên, trong trung hạn thì do nguy cơ “Brexit cứng” giảm xuống và thị trường cũng dần thích nghi với ý tưởng về 1 Chính phủ mà đảng Bảo thủ chỉ chiếm thiểu số, áp lực đè nặng đồng bảng sẽ giảm dần.

“Lý do chính để Thủ tướng May quyết định bầu cử sớm là để củng cố quyền lực trước thềm các cuộc đàm phán Brexit. Do đó, kết quả bầu cử gây thất vọng đồng nghĩa các cử tri từ chối quan điểm của bà về Brexit. Bà May sẽ phải xem xét lại chuyện từ bỏ khả năng tiếp cận thị trường chung và quan điểm “không có thỏa thuận nào sẽ tốt hơn so với 1 thỏa thuận tồi”. Tóm lại, kết quả bầu cử có thể “làm mềm” quá trình Brexit”.

Tú Anh

Theo Trí thức trẻ/Bloomberg