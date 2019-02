Thủ tướng: "Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hội nghị Mỹ - Triều"

Đến thăm khu vực dành cho phóng viên tác nghiệp, Thủ tướng hài lòng vì nơi đây được trang bị đầy đủ thiết bị văn phòng, máy tính, kết nối Internet không dây và có dây, hạ tầng viễn thông, vệ tinh truyền dẫn cùng nhiều màn hình lớn để truyền tín hiệu trực tiếp từ các sự kiện.

Thăm khu vực hỗ trợ kĩ thuật của Viettel, Thủ tướng có nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn thông tin mạng và dặn dò Viettel phải đặt ra các tình huống để chủ động trong việc ngăn chặn chủ đích chống phá của các thế lực thù địch. Thủ tướng yêu cầu: “Không được để đường truyền Internet bị chậm, phải có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối, đề phòng tình huống bất trắc có thể xảy ra”.

Đại diện Tập đoàn Viettel, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Đăng Dũng báo cáo với Thủ tướng: “Viettel đã trang bị cả đường truyền không dây và có dây nhằm đảm bảo Internet thông suốt trong suốt thời gian hội nghị. Khi một đường truyền có sự cố, 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế có thể sử dụng đường truyền còn lại một cách an toàn.

Trung tâm báo chí quốc tế đặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị (số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ đi vào hoạt động 24/24h từ ngày 26/2 đến 1/3/2019. Nơi đây có thể đáp ứng hoạt động cho khoảng 3.000 phóng viên. Ngoài khu làm việc chung, Trung tâm báo chí quốc tế còn có khu làm việc riêng để các cơ quan báo chí, hãng truyền thông thuê sử dụng. Viettel là đơn vị tài trợ chính về đường truyền và CNTT trong suốt thời gian Hội nghị diễn ra.

Hạ tầng CNTT được chuẩn bị ra sao?

So với Hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại Đà Nẵng, số lượng phóng viên của Hội nghị này tăng lên gấp đôi, khoảng 3.500 người, song thời gian để triển khai đảm bảo hạ tầng thông tin liên lạc chỉ bằng 1/8. Viettel đảm bảo dự phòng cáp và thiết bị gấp 3 lần so với yêu cầu của Ban tổ chức là dự phòng 1+1, đảm bảo hơn 2.000 mạng lan, hàng chục smallcell và wifi, chưa kể xe cơ động.

Viettel cam kết mỗi người dùng Internet có dây đảm bảo dung lượng quốc tế tối thiểu 20Mbps/người dùng, gấp 20 lần so với khách hàng thường; kết nối wifi đảm bảo cho khoảng 3.500 người dùng sử dụng đồng thời với tốc độ cao đáp ứng cho các nhu cầu quay phim, chụp ảnh, livestream, post bài của phóng viên quốc tế và trong nước. Ngoài ra, Viettel cũng cung cấp dịch vụ thoại cố định kèm thiết bị cho hàng trăm bàn làm việc của Ban tổ chức và phòng làm việc của phóng viên.

Về an toàn thông tin, Viettel xác định đây là sự kiện có tính chất đặc biệt, thu hút công chúng trên toàn thế giới, do đó Viettel chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn thông tin mức độ cao nhất với thiết bị hiện đại và nhân sự giỏi nhất phục vụ sự kiện.

Ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cho biết: "Các hệ thống được Viettel triển khai đảm bảo khả năng dự phòng mức cao nhất, gấp 3 lần so với việc cung cấp dịch vụ thông thường, trong đó sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại nhất; sẵn sàng hệ thống đảm bảo an toàn thông tin mức tối đa".