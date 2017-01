Thủ tướng "xông đất," chúc Đà Nẵng tổ chức thành công APEC 2017

Sáng 28/1, tức ngày mùng một Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Cùng đi với Thủ tướng có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công An...

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng báo cáo với Thủ tướng những kết quả Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2016 và những định hướng lớn trong năm 2017.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đạt trong năm 2016; chúc Đà Nẵng đạt được những kết quả to lớn hơn nữa trong năm 2017 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đà Nẵng đã tạo được dấu ấn là thành phố đáng sống, thành phố du lịch, thành phố an bình...đây là một trong những điều thuận lợi mà Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy.

Trong năm 2017, Đà Nẵng cần tập trung và quyết tâm cao hơn nữa trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đề ra. Đà Nẵng cần phải suy nghĩ để tìm cho mình một lối ra, một cách làm có tầm vóc hơn để tạo sự chuyển biến rõ nét hơn; chứng minh và khẳng định Đà Nẵng không những mạnh về dịch vụ du lịch mà còn mạnh cả về sản xuất, công nghệ cao để xứng tầm là thành phố động lực của khu vực.

Muốn thế Đà Nẵng cần phải đổi mới cơ chế quản lý, điều hành để phát huy và thu hút nhân tài, phải có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực và quan trọng hơn hết là phải tập trung công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, năm 2017 Đà Nẵng là nơi diễn ra cuộc họp cấp cao Diễn đàn ​châu Á-Thái Bình Dương (APEC 2017); đây là dịp để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh của thành phố đến với quốc tế, đồng thời là cơ hội để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài...vì vậy Đà Nẵng cần phải làm tốt và phải hoàn thành xuất sắc những công việc liên quan đến sự kiện quan trọng này.

(Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)

Đến thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng (Công an Đà Nẵng, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Bộ đội Biên phòng, Quân đội) sau khi nghe Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an Đà Nẵng thay mặt các lực lượng vũ thành phố báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2016, định hướng năm 2017, nhất là đợt cao điểm trong dịp Tết Đinh Dậu của các lực lượng vũ trang, Thủ tướng đã ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đã đạt được trong năm 2016 đặc biệt là dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Thủ tướng nhấn mạnh, cán bộ, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang cần phải cương quyết chống "tự chuyển biến," tự chuyển hóa" trong các lực lượng, vì vậy cần phải giữ mình một cách nghiêm khắc nhất.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng các lực lượng vũ trang phải là tấm gương và bản thân mỗi cán bộ, chiến sỹ phải tự chống lại mình trong lĩnh vực này.

Các lực lượng vũ trang cần phải góp phần một cách tích cực trong việc Đà Nẵng xây dựng thành phố "4 an" (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội), đặc biệt trong dịp diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Nhân Tết cổ truyền, Thủ tướng cũng đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải Châu./.

Theo Văn Sơn

Vietnam+