Thủ tướng yêu cầu TKV xử lý 9 triệu tấn than tồn kho

Ngày 19/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Phát biểu mở đầu buổi kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết tính từ đầu năm 2016 tới nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Tập đoàn 66 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 65 nhiệm vụ (đúng hạn 63 và quá hạn 2), còn 1 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn.

Buổi làm việc cũng nhằm kiểm tra việc thực hiện các giải pháp về tăng trưởng tại TKV, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2017 đạt 6,7% theo yêu cầu của Chính phủ.

Theo Bộ Công Thương, trong 6 tháng đầu năm, TKV đã sản xuất 18,3 triệu tấn than, đạt 54% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016. Lượng than tiêu thụ là 18,03 triệu tấn, đạt 50% kế hoạch năm và tăng 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lượng tồn kho than thương phẩm lên tới 9,3 triệu tấn.

Doanh thu toàn Tập đoàn ước khoảng 53.300 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước 6.300 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 1.000 tỷ đồng. Dự kiến cả năm, lợi nhuận của Tập đoàn đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với năm 2016.

Theo Tổ trưởng Tổ công tác, TKV là một tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò rất quan trọng, chủ lực trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong thời gian qua, Tập đoàn đã có nhiều đổi mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nền kinh tế, nhất là cung cấp than cho điện, bảo đảm việc làm cho nhiều người lao động. Những kết quả về sản xuất, doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận trong những tháng đầu năm là rất đáng mừng.

Mặt khác, theo báo cáo của Bộ Tài chính, thì hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã có bước tiến bộ rất lớn so với các năm trước đây. Đặc biệt đáng chú ý là thông tin dự án sản xuất alumin tại Lâm Đồng đã có lãi 50 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017, sau 3 năm liền bị lỗ.

Thủ tướng yêu cầu TKV quan tâm 5 vấn đề

Cũng tại buổi kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công tác đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tập đoàn TKV cần quan tâm 5 nội dung, liên quan mật thiết đến hoạt động của TKV và mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Thứ nhất, Thủ tướng yêu cầu TKV quan tâm xử lý giải quyết sản phẩm tồn đọng. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu - khoáng sản tăng trưởng cao nhất trong các nhóm hàng, trong đó riêng than đá tháng 5 xuất khẩu tới 877.000 tấn, tăng 150% so với cùng kỳ, một kỷ lục từ 2010 tới nay.

Tuy nhiên, vấn đề than tồn kho vẫn là một khó khăn, trở ngại lớn với TKV, mặc dù đã giảm mạnh từ 12 triệu tấn cuối năm 2016 xuống còn khoảng 9 triệu tấn hiện nay. “Đây là trở ngại lớn nhất cho tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh của TKV”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Vì thế, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu các giải pháp, đề xuất các cơ chế, chính sách để góp phần giảm giá thành sản phẩm than để có thể cạnh tranh với than nhập khẩu, giảm tồn kho.

Vấn đề thứ hai, Thủ tướng yêu cầu TKV đẩy nhanh tiến độ phát huy hiệu quả các dự án đầu tư, rà soát các dự án, đốc thúc các dự án chậm tiến độ vì điều này ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả đầu tư. Với các dự án phải dừng thì phải bảo đảm không thất thoát vốn.

Vấn đề thứ ba, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn tiếp tục giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Hiện, giá than 4B nhập khẩu chỉ khoảng 1,5-1,6 triệu đồng/tấn, nhưng giá than của Việt Nam lên khoảng 2 triệu đồng/tấn.

“Nếu ta không xử lý tốt thì sẽ bị áp lực cạnh tranh rất lớn với than nhập khẩu, đòi hỏi TKV phải nỗ lực hơn nữa trong tái cấu trúc, đổi mới quản trị, hạ giá thành. Kinh tế thị trường nhưng cũng phải bảo đảm ổn định sản xuất trong nước”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng phát biểu.

Bộ trưởng cho biết theo Thủ tướng, việc giảm chi phí sản xuất, giảm giá than là sức ép rất lớn với TKV do lượng lao động lên tới 110.000 người, nếu không đưa công nghệ tiên tiến, đổi mới quản trị, phân cấp chứ không thể giao chỉ tiêu pháp lệnh như thời bao cấp. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng để phát triển bền vững, lâu dài.

Vấn đề thứ tư là tình hình khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép. Thủ tướng yêu cầu TKV chủ động làm việc với các cấp chính quyền địa phương để xử lý các điểm khai thác than trái phép, chống than lậu.

Cuối cùng, Thủ tướng rất quan tâm tới tái cơ cấu Tập đoàn. TKV đã thực hiện nghiêm các yêu cầu trong vấn đề này, trong đó có việc thoái vốn ngoài ngành, nhưng cần phải quan tâm hơn nữa. “Không đánh giá tăng trưởng thông qua sản lượng khai thác, sản lượng tăng nhưng phải hiệu quả, cần quan tâm tới tới chế biến sâu”, Thủ tướng yêu cầu.

Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh buổi làm việc nhằm đánh giá toàn diện, đầy đủ nhất về tình hình thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ, đầy đủ, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kể cả về cơ chế, chính sách để báo cáo Chính phủ tại phiên họp sắp tới.

