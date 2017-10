Thừa nhận bán khăn Trung Quốc, ông Hoàng Khải rút khỏi hội đồng đầu tư Shark Tank Việt Nam

Theo thông tin từ Shark Tank Việt Nam (Thương Vụ Bạc Tỷ), doanh nhân Hoàng Khải - một trong những nhà đầu tư khách mời đã quyết định rút khỏi hội đồng đầu tư của chương trình truyền hình thực tế về khởi nghiệp này. Lý do được đưa ra là để "tập trung vào các công việc của tập đoàn".

Trên thực tế, đây không phải quyết định bất ngờ bởi sau khi lên tiếng thừa nhận bán khăn Trung Quốc nhưng gắn mác Việt Nam trong nhiều năm qua, ông Hoàng Khải đã khiến nhiều người vô cùng thất vọng và phẫn nộ.

Ông Hoàng Khải từng là nhà đầu tư khách mời trong chương trình Shark Tank Việt Nam

Trước đó, một doanh nghiệp ở Hà Nội cho biết đã mua sản phẩm của Khaisilk tại cửa hàng trên phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) để làm quà tặng cho đối tác. Số khăn tay lụa tơ tằm Việt Nam thương hiệu Khaisilk (kích thước 50 x 50 cm), với đơn giá 644.000 đồng/chiếc.

Khách sau khi nhận hàng thì phát hiện một chiếc khăn trong lô hàng 60 chiếc này có gắn 2 nhãn mác khác nhau: một nhãn với nội dung “Khaisilk made in Vietnam” còn một nhãn nữa với nội dung “made in China”. Khách hàng cũng cho biết khi kiểm tra 59 chiếc khăn còn lại, phát hiệu dấu hiệu của việc cắt mác cùng màu với dòng chữ “made in China”.

Sau một thời gian giữ im lặng, ông Hoàng Khải cũng thừa nhận thông tin trên là sự thật và xin lỗi người tiêu dùng. Ông Khải giải thích, vào những năm 1990, khi ngành dệt lụa của Việt Nam bị suy thoái, ông thấy sản phẩm lụa của Trung Quốc cũng rất đẹp nên tính chuyện mang về Việt Nam kinh doanh. Vì vậy, hiện sản phẩm khăn lụa nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn chiếm 50% sản phẩm khăn lụa đang kinh doanh tại các cửa hàng hệ thống Khaisilk.

Liên quan đến việc này, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin về vụ việc.