Thuận An Central Lake sức hút đầu tư mới phía Đông Hà Nội

Mô hình 2 trong 1 vẫn là xu hướng

Được các chuyên gia cũng như các nhà đầu tư đánh giá là loại tài sản có giá trị thương mại bền vững, linh hoạt trong thanh khoản với mức giá hợp lý. Do đó từ khi xuất hiện tại thị trường bất động sản Việt Nam, nhà phố thương mại (shophouse) đã tạo nên những làn sóng mới cùng sức hút mạnh mẽ với nhà đầu tư.

Thông thường nhà phố thương mại luôn sở hữu nhiều ưu điểm lớn như: vị trí thuận tiện, nằm trên mặt đường lớn, số lượng có hạn. Đặc biệt, khách hàng sở hữu dòng sản phẩm này chủ nhân vừa có thể đảm bảo kinh doanh sinh lời ổn định và bền vững bằng việc cho thuê hoặc tự kinh doanh tại tầng 1 và cũng có thể sử dụng để sinh hoạt thuận tiện ở các tầng trên.

Ngoài ra, những dãy nhà phố thương mại thường nằm trong các khu đô thị khép kín với dịch vụ và hạ tầng đồng bộ, sẽ kéo theo giá trị thương mại của loại hình bất động sản này. Đặc biệt, ở khu vực huyện Gia Lâm, thị trường shophouse đang trở thành một trong những mảnh đất màu mỡ thu hút nhiều chủ đầu tư lớn với các dự án uy tín.

Với nhiều ưu điểm từ loại hình bất động sản này cùng thị trường đầy tiềm năng Hải Phát Group đã cho ra mắt dự án Thuận An Central Lake – đây là dự án đất nền đồng bộ đầu tiên và mang tính thương mại cao tại đây.

Thuận An Central Lake – Cơ hội đầu tư vàng nhà đầu tư

Tọa lạc tại trung tâm hành chính mới huyện Gia Lâm, Thuận An Central Lake sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại. Từ đây cư dân có thể di chuyển nhanh chóng đến trung tâm thành phố cũng như các tỉnh lân cận thông qua các tuyến đường huyết mạch như: Quốc lộ 1, Quốc lộ 5,… Đặc biệt, dự kiến đến năm 2020 một tuyến đường 30m sẽ được quy hoạch kết nối thẳng ra cao tốc 5B và các khu vực lân cận như Vincity, Ecopark,… rút ngắn thời gian di chuyển cho cư dân nơi đây.

Thuận An Central Lake là dự án nhà phố thương mại đầu tiên tại thị trấn Trâu Quỳ được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển có mặt tiền 6m – 7,5m. Mặt sau của mỗi ngôi nhà là một khoảng sân rộng để các gia chủ có thể tự do lên ý tưởng thiết kế. Tất cả các căn Thuận An Central Lake đều toát lên vẻ đẹp rạng ngời, kiêu hãnh và bền vững trước thời gian. Kiến trúc sư đã biết sử dụng khôn khéo khi pha trộn kiến trúc Đông – Tây với cách bố trí hợp lý các khoảng không gian chung và riêng, toát lên vẻ sang trọng châu Âu mang “hơi thở” Phương Đông qua phong cách thiết kế.

Thuận An Central Lake – Dự án có sức hút lớn với nhà đầu tư.

Nhà phố thương mại Thuận An Central Lake được thiết kế với diện tích đất từ 85,5m2 đến 175 m2. Chủ nhân có thể vừa để ở vừa cho thuê tạo nên khả năng sinh lời hấp dẫn cho gia chủ. Ngoài ra, dự án được đã có pháp lý hoàn chỉnh, người mua được sở hữu ổn định, lâu dài và dự kiến sẽ bàn giao vào quý IV/2018.

Đặc biệt, Thuận An Central Lake là nằm kề ngay công viên xanh mát với hồ điều hòa rộng đến 9ha. Với không gian hài hòa với thiên nhiên, đầy nắng gió và không khí trong lành sẽ mang lại lợi ích tuyệt vời về sức khỏe và tinh thần cho cư dân sống tại đây.