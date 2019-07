Thực hiện 10 điều này ở độ tuổi 20, chắc chắn 10 năm sau bạn sẽ trở thành triệu phú: Hãy phấn đấu khi còn sức trẻ để về sau không còn nuối tiếc

Để giúp bạn sở hữu tài khoản lên đến 7 con số ở độ tuổi 30, chúng tôi đã tổng hợp 10 lời khuyên từ những người trở thành triệu phú khi còn trẻ và những người đã nghiên cứu hàng trăm triệu phú tự thân khác.



Chúng tôi không thể đảm bảo bạn có chắc chắn thành công hay không, nhưng nếu làm theo những lời khuyên này thì bạn đã nắm trong tay đến 70% cơ hội.

1. Tập trung vào việc kiếm tiền

"Bạn không thể mãi mãi chỉ hướng mục tiêu của mình vào việc trở thành triệu phú được. Bước đầu tiên là tập trung vào việc tăng thu nhập của bạn theo mức tăng dần và lặp đi lặp lại điều đó. Thu nhập của tôi là 3000 đô la một tháng và chín năm sau đó là 20000 đô la một tháng. Bắt đầu có kế hoạch theo dõi tài khoản của mình. Điều này sẽ buộc bạn phải kiểm soát doanh thu và tạo ra cơ hội cho bạn trong tương lai", Grant Cardone, người đã vực dậy từ việc phá sản và mắc nợ ở tuổi 21, sau đó đã trở thành triệu phú tự thân vào năm ông 30 tuổi.

"Kiếm nhiều tiền thường nói dễ hơn làm, nhưng hầu hết mọi người đều có lựa chọn của riêng họ. Hãy tìm hiểu về cách mang lại thu nhập bổ sung, một số công việc lương cao bạn có thể chọn để làm nghề tay trái, cách bạn có thể kiếm thu nhập thụ động. Đó chính là bước đầu tiên bạn cần thực hiện trước khi bắt đầu bất kỳ doanh nghiệp nào", một doanh nhân với thu nhập 170000 đô la mỗi tháng nói.

2. Phát triển nhiều luồng thu nhập

Một cách để kiếm thêm tiền là tăng thu nhập của bạn. Trong nghiên cứu năm năm về các triệu phú tự thân của tác giả Thomas C. Corley, ông đã phát hiện ra rằng nhiều người trong số họ phát triển nhiều luồng thu nhập: 65% có ba luồng, 45% có bốn luồng và 29% có năm luồng trở lên. Những luồng bổ sung này bao gồm việc cho thuê bất động sản, đầu tư thị trường chứng khoán và đồng sở hữu một số doanh nghiệp phụ.

"Ba luồng thu nhập dường như là con số kỳ diệu đối với các triệu phú tự thân. Thực tế cho thấy, bạn tạo ra càng nhiều luồng thu nhập, thì tài khoản của bạn sẽ càng an toàn và lớn mạnh hơn", ông viết.

3. Tiết kiệm để đầu tư chứ không phải chỉ để đấy

Cardone - chuyên gia trong ngành kinh doanh xuất khẩu viết: "Lý do duy nhất để tiết kiệm tiền là nhằm sử dụng nó cho mục đích đầu tư. Hãy đặt tiền tiết kiệm của bạn vào các tài khoản được bảo đảm và không dễ dàng rút ra được. Không bao giờ được sử dụng các tài khoản này cho bất cứ mục đích gì, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Điều này sẽ buộc bạn phải tiếp tục theo chỉ một con đường duy nhất đó là tăng thu nhập".

Đầu tư không quá phức tạp hay nan giải như chúng ta nghĩ. Điểm khởi đầu đơn giản nhất là đóng góp vào 401(k) mà chủ lao động cung cấp cho bạn và tận dụng tối đa chương trình 401(k) của công ty bạn.

401(k) là tên gọi của quỹ hưu trí tư nhân (Retirement Savings Account), ra đời ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật,… Trong bối cảnh chính phủ các quốc gia này ngày càng cạn kiệt về tiền mặt, sợ rằng về lâu dài không thể trả nổi tiền lương hưu cho người dân, nên cho phép tư nhân lập ra quỹ 401k nhằm đề phòng rủi ro. 401(k) hoạt động như thế nào? Công ty trích một phần tiền lương (Ví dụ: ~20% mỗi tháng) của nhân viên để bỏ vào quỹ hưu trí 401(k). Quản lý quỹ sẽ tích góp hoặc đầu tư sinh lợi (vào chứng khoán, trái phiếu, quỹ hỗ tương,…) từ số tiền hưu trí này, tùy theo nguyện vọng của nhân viên. Vì sao 401(k) được nhiều người sử dụng? Đây là tiền để dành không được phép đụng đến, vì vậy tránh được nguy cơ tiêu xài quá độ hoặc vỡ nợ. Hầu hết các công ty lớn sẽ cho nhân viên thêm tiền để góp vào quỹ, thông thường là 5% tiền lương.

Tiếp theo, hãy xem xét việc đóng góp tiền cho một Roth IRA hoặc Tradition IRA, các tài khoản hưu trí cá nhân với các giới hạn đóng góp và cấu trúc thuế khác nhau, mà bạn có thể sử dụng tùy thuộc vào thu nhập của mình. Nếu bạn vẫn còn tiền, bạn có thể nghiên cứu các quỹ chỉ số chi phí thấp, mà Warren Buffett khuyến nghị và xem xét các nền tảng đầu tư trực tuyến được gọi là "cố vấn robo".

Chìa khóa để liên tục tiết kiệm được tiền là làm cho nó trở nên bận rộn. Bằng cách đó, bạn thậm chí sẽ không bao giờ thấy số tiền đó của mình và bạn sẽ học cách sống mà không cần đến nó.

4. Có tính kỷ luật và quyết đoán

Rafael Badziag, một chuyên gia tâm lý trong kinh doanh, thảo luận về thói quen lâu dài của các tỷ phú trong cuốn sách "The Billion Dollar Secret: 20 Principles of Billionaire Wealth and Success". Ông đã dành 5 năm để phỏng vấn 21 tỷ phú tự thân và thấy rằng tất cả họ đều có chung một đặc điểm là tính kỷ luật.

"Các tỷ phú tôi đã phỏng vấn là những người kỷ luật nhất mà tôi từng gặp. Họ luôn đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân và mọi người xung quanh", Badziag viết.

Sau khi nghiên cứu hơn 500 triệu phú, nhà báo và tác giả Napoleon Hill nhận thấy rằng tất cả họ đều có chung một phẩm chất: tính quyết đoán.

"Kết quả phân tích đối với hàng trăm người có số tài sản tích lũy vượt xa mốc triệu đô la, tiết lộ rằng hầu hết trong số họ đều có thói quen đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và chính xác", Hill viết trong tác phẩm kinh điển về tài chính cá nhân năm 1937 của mình "Think and Grow Rich".

5. Đừng phô trương hay là thể hiện bất cứ điều gì

"Tôi đã không mua đồng hồ hoặc xe hơi sang trọng cho đến khi các doanh nghiệp và khoản đầu tư của tôi tạo ra nhiều luồng thu nhập an toàn. Tôi vẫn lái chiếc Toyota Camry khi tôi đã trở thành triệu phú. Bạn được biết đến bởi tài năng chứ không phải những đồ vật đắt tiền mà bạn mua", Cardone viết.

6. Thay đổi suy nghĩ của bạn về tiền bạc

"Làm giàu bắt đầu từ cách bạn nghĩ và những gì bạn tin về việc kiếm tiền", triệu phú tự thân Steve Siebold giải thích.

"Trong khi đại đa số mọi người tin rằng việc trở nên giàu có nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, thì những người giàu biết rằng kiếm tiền thực sự là một công việc nội tâm", ông nhấn mạnh.

7. Đầu tư vào bản thân

Nhiều người thành đạt và giàu có thời hiện đại thường là những mọt sách chính hiệu. Điều này phải kể đến tỷ phú Warren Buffett người dành 80% một ngày làm việc của ông cho việc đọc sách. Thêm vào đó, Họ cũng rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Mỗi tỷ phú mà Badziag phỏng vấn đều có thói quen tập thể dục nghiêm ngặt.

8. Đặt mục tiêu và hình dung bạn sẽ đạt được chúng

Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, bạn phải có một mục tiêu rõ ràng, và sau đó là một kế hoạch cụ thể để làm thế nào có thể đạt được mục tiêu đó. Tiền sẽ không tự nhiên xuất hiện, thay vào đó bạn phải làm việc để tạo ra nó.

Người giàu chọn những cam kết để đạt được sự giàu có. Điều này phải cần đến sự tập trung, lòng can đảm, kiến thức và rất nhiều nỗ lực, và nó hoàn toàn có thể xảy ra nếu bạn có mục tiêu chính xác và tầm nhìn rõ ràng. Triệu phú tự thân T. Harvest Eker nhấn mạnh: "Lý do thất bại lớn nhất đó là do hầu hết mọi người không biết rõ những gì họ muốn. Những người giàu hoàn toàn biết rõ rằng họ muốn sự giàu có".

9. Bắt đầu gặp gỡ những người bạn ngưỡng mộ

Andrew Carnegie bắt đầu từ hai bàn tay trắng trước khi trở thành người giàu nhất nước Mỹ. Ông tin rằng tất cả sự giàu có của mình đều theo một nguyên tắc: Tâm lý chủ thể.

Ý tưởng là bao quanh bản thân bạn với những người tài năng để họ chia sẻ tầm nhìn với bạn, bởi vì sự liên kết của một số bộ óc thông minh và sáng tạo sẽ mạnh mẽ hơn theo cấp số nhân so với chỉ một.

"Trong hầu hết các trường hợp, giá trị ròng của bạn phản ánh mức độ tài sản tương đương của những người bạn thân nhất của bạn. Tiếp xúc với những người thành công hơn bạn có khả năng mở rộng suy nghĩ và tăng thu nhập của bạn. Thực tế là, các triệu phú nghĩ khác so với tầng lớp trung lưu về tiền bạc, và có nhiều thứ bạn có thể đạt được nhờ sự hiện diện của họ", Siebold giải thích.

10. Đặt mục tiêu đạt được 10 triệu đô la chứ không phải 1 triệu đô la

"Sai lầm tài chính lớn nhất tôi từng mắc phải là không dám nghĩ lớn. Tôi khuyến khích bạn mơ ước với những con số khổng lồ. Không thiếu tiền trên hành tinh này, chỉ thiếu những người nghĩ đủ lớn", Cardone viết.