Thực phẩm Sao Ta (FMC) sắp chi cổ tức tiền mặt 15%, nhóm PAN Group nhận hơn phân nửa

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng), ước tính số tiền chi ra trong đợt này khoảng 73,5 tỷ đồng.



Công ty sẽ chốt danh sách vào ngày 31/12, ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến là 16/1/2020.

Trong cơ cấu cổ đông của Thực phẩm Sao Ta, nhóm PAN Group hiện là nhóm cổ đông lớn nhất sở hữu 64,45% vốn cổ phần, gồm PAN Group (17,56 triệu cp); Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (8 triệu cp) và PAN Food (6 triệu cp). Trong đó, đầu tháng 10, PAN Food nhận chuyển nhượng hơn 17,5 triệu quyền mua cổ phiếu FMC từ PAN Group và gần 8,1 triệu quyền mua từ Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre.

Hiện, PAN Group là công ty mẹ của PAN Food (sở hữu 99,99% vốn); PAN Food là công ty mẹ của Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (sở hữu 78,33% vốn). Ước tính, nhóm PAN Group của ông Nguyễn Duy Hưng sẽ thu về hơn 47 tỷ đồng cổ tức từ FMC.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2019 FMC đạt doanh thu thuần 1.120 tỷ đồng, tăng 4%, lãi sau thuế hơn 76 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. kế 9 tháng đầu năm, FMC đạt doanh thu thuần 2.748 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 9 tháng đầu năm 2018. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 41%, đạt 168 tỷ. So với chỉ tiêu, 9 tháng FMC đã thực hiện được 63% kế hoạch doanh thu và hơn 96% kế hoạch lợi nhuận cả năm.