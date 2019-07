Thuê sân vận động để luyện thi đại học, cựu giáo viên trở thành tỷ phú USD mới nhất của Ấn Độ nhờ giáo dục trực tuyến

Tân binh mới nhất trong giới tỷ phú Ấn Độ



Byju Raveendran đã chính thức gia nhập câu lạc bộ các tỷ phú của Ấn Độ sau khi ứng dụng Think & Learn Pvt mà người đàn ông này tạo ra gọi vốn thành công 150 triệu USD trong tháng 7. Thỏa thuận này cho thấy ứng dụng Think & Learn Pvt được định giá 5,7 tỷ USD. Sở hữu 21% cổ phần công ty do chính mình sáng lập, Byju đã chính thức trở thành tỷ phú mới nhất Ấn Độ.

Sau khi gọi vốn được số tiền khổng lồ, Byju cũng đồng thời công bố kế hoạch vượt tới nước Mỹ vào đầu năm 2020 với sự hợp tác cùng Walt Disney Co. Doanh nhân 37 tuổi cho biết ông muốn cống hiến cho ngành giáo dục Ấn Độ như những gì mà Walt Disney Co. đã làm cho nước Mỹ trong lĩnh vực giải trí. Sự hợp tác này đang là bước tiến lớn nhất về mặt địa lý và sự sáng tạo của Byju.

Với sự hợp tác giữa Byju và Walt Disney Co., các nhân vật biểu tượng của Disney như Vua sư tử Simba, Công chúa tuyết Anna… sẽ dạy toán và tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Những nhân vật này cũng sẽ thủ vai chính trong các video hoạt hình, trò chơi, câu chuyện và đố vui tương tác.

"Trẻ em trên khắp thế giới đều quan tâm tới các nhân vật nổi tiếng của Disney và chúng sẽ giúp bọn trẻ tập trung và chú ý hơn trước khi những bài học được đưa vào", Byju cho biết cách làm này sẽ giúp truyền tải kiến thức hiệu quả hơn cho học sinh thay vì những biện pháp thông thường.

Ngoài ra, Disney cũng có rất nhiều khán giả trung thành. Việc hợp tác sẽ mở ra cho Byju một thị trường hoàn toàn mới thay vì chỉ hoạt động bên trong Ấn Độ. Việc sử dụng tiếng Anh cho phép nó tiếp cận lượng người dùng khổng lồ trên quy mô toàn cầu.

Sự bùng nổ của giáo dục trực tuyến

Ấn Độ đang trong giai đoạn lịch sử giữa việc tạo ra của cải và sự hủy diệt. Số lượng người giàu có đang tăng lên nhanh chóng, giúp cho đất nước lớn thứ 2 thế giới về dân số, đang phát triển với tốc độ thần tốc. Tuy nhiên, sự cạnh tranh cũng đang rất khốc liệt dù không ai có thể phủ nhận có rất nhiều mảnh đất màu mỡ cho các startup phát triển.

Giáo dục trực tuyến được xem là một trong những mảnh đất màu mỡ hàng đầu và đó là lợi thế mà Byju đã tận dụng tốt, đưa ông vào hàng ngũ tỷ phú USD, dù chỉ là trên giấy. Bùng nổ kết nối Internet và phổ cập điện thoại thông minh và các gói cước viễn thông giá rẻ đang khiến Ấn Độ trở nên đầy tiềm năng. Thị trường giáo dục trực tuyến của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng gấp đôi kích thước lên 5,7 tỷ USD vào năm 2020.

Anil Kumar, giám đốc điều hành của Redseer Management Consulting Pvt, cho biết giáo dục trực tuyến có thể hiệu quả từ lớp mẫu giáo cho đến hết phổ thông. Đây cũng chính là phân khúc phát triển nhanh nhất của giáo dục trực tuyến. Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục của Ấn Độ đều đầu tư khá mạnh nhằm nắm bắt lấy cơ hội này, thậm chí có thể mở rộng ra toàn cầu nhằm phục vụ cho các thị trường với tiếng Anh phổ dụng.

Giáo viên nổi tiếng dậy học ở sân vận động

Byju sinh ra ở một ngôi làng ven biển phía nam Ấn Độ trong một gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều là giáo viên. Khi đi học, Byju là một học sinh cá biệt, thường xuyên trốn học để đi đá bóng. Tuy nhiên, bù lại, cậu bé này có thể tự học ở nhà. Byju chọn trở thành kỹ sư và sau đó bắt đầu làm thầy giáo để giúp bạn bè vượt qua các kỳ thi vào trường quản lý và kỹ thuật hàng đầu của Ấn Độ.

Các lớp học của Byju ngày một đông đúc, đến mức anh phải thuê cả sân vận động để tiến hành dạy học cho hàng nghìn người cùng lúc. Đó chính là thời kỳ Byju trở thành một gia sư nổi tiếng, người thường xuyên phải đi lại giữa các thành phố để dậy học trong những ngày cuối tuần.

Nhận ra tiềm năng của Internet, Byju thành lập Think & Learn vào năm 2011 để giảng dạy trực tuyến trước khi ra mắt ứng dụng chuyên phục vụ việc này vào năm 2015. Họ đã có 35 triệu người đang ký học và 2,4 triệu người trả phí thường xuyên. Năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2019, Think & Learn đã có lãi.

Theo dự kiến, doanh thu của Think & Learn có thể tăng gấp đôi lên 30 tỷ rupee, tương đương 435 triệu USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2020. Tốc độ tăng trưởng đó đã khiến nó lọt vào mắt xanh của nhiều nhà đầu tư lớn trong ngành, từ Naspers Ventures và Tencent Holdings Ltd. đến Sequoia Capital và người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cùng vợ Priscilla Chan.