Thương chiến Mỹ - Trung: Nhiều nước tổn thất

Chưa tác động mạnh đến kinh tế Việt Nam

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, PGS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Trưởng Khoa Tài chính Trường ĐH Kinh tế TP HCM, nhận định động thái leo thang trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung trước mắt cũng chưa tác động mạnh đến kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước bởi cuộc chiến này đã diễn ra từ 1 năm nay. Tác động nhiều nhất là về tâm lý phản ánh trên thị trường tài chính, chứng khoán...

Theo ông Bảo, tác động nhận thấy là ảnh hưởng đến tỉ giá USD/VNĐ. Thực tế, sau những đợt tăng giá xăng dầu, điện và mới nhất là thông tin từ cuộc chiến thương mại đã tác động tâm lý người dân nhiều hơn. "Quả bóng đang nằm trong tay Ngân hàng Nhà nước và tôi cho rằng cơ quan quản lý cần những thông điệp mạnh mẽ để người dân tin vào sức mạnh của chính sách tiền tệ, kiên định mục tiêu ổn định tỉ giá, lạm phát, lãi suất" - ông Bảo nhìn nhận, đồng thời đề xuất Ngân hàng Nhà nước nên sớm có thông điệp để người dân, thị trường yên tâm.

Trong khi đó, ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP HCM, cho biết thời điểm này chưa thể đánh giá tác động gì nhiều vì phải chờ những diễn biến tiếp theo của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Theo ông Hồng, phải xem trong 200 tỉ USD hàng hóa này, Mỹ đánh vào những mặt hàng xuất khẩu nào của Trung Quốc, có hàng dệt may không, từ đó doanh nghiệp mới nhận định và tìm giải pháp ứng phó... "Ngay cả trong tình huống nếu hàng dệt may Trung Quốc bị áp thuế từ 10% lên 25% thì việc cạnh tranh đơn hàng để tăng giá xuất khẩu cũng không dễ" - ông nhận xét.

Ông Hồng chỉ ra thực tế là trong khoảng 1 năm qua, từ khi có chiến tranh thương mại, người dân Mỹ cũng sợ sẽ gây ảnh hưởng đến thu nhập nên nhu cầu tiêu dùng có giới hạn, tiêu thụ sản phẩm may mặc cũng không tăng ấn tượng. Xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Mỹ trong 4 tháng đầu năm tăng trưởng thấp hơn mức tăng cả nước. Ngành dệt may Việt Nam đối diện nhiều khó khăn do phải cạnh tranh gay gắt với các nước như Bangladesh và căng thẳng từ các nước lớn...

Thái Phương