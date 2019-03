Thượng tướng Lê Quý Vương nói về xe bọc thép bảo vệ đoàn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Bên lề cuộc họp báo Chính phủ chiều 1/3, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có trao đổi về vấn đề liên quan công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội.

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, trong công tác an ninh tại Hội nghị thượng đỉnh lần này, các lực lượng đã bảo vệ từ phái đoàn nhỏ đến phái đoàn lớn, từ đoàn tiền trạm cho đến đoàn có nguyên thủ của hai nước Mỹ - Triều với lực lượng của họ đi rất đông.

Cùng với đó, về thời gian, lịch trình của các đoàn thông báo cho chúng ta rất muộn nhưng lực lượng công an phối hợp với lực lượng khác vẫn đảm bảo rất an toàn từ khi khách đến đến khi khách về.

Lực lượng công an bảo vệ tại khách sạn Marriott

Ông nói thêm, thực hiện được điều trên phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành như Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao chứ không phải chỉ Bộ Công an có thể làm được.



Về câu hỏi liên quan công tác đảm bảo an ninh tại khu vực ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) khi lần đầu tiên đón một đoàn nguyên thủ của Triều Tiên đến Việt Nam di chuyển bằng tàu hỏa, ôtô, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, tỉnh Lạng Sơn thực hiện rất nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ.

"Tôi chưa thấy phía các bạn có gì không hài lòng, họ đã khen ngợi Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong-un đều khen Việt Nam, họ không chỉ khen vấn đề an ninh mà khen về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam rất hiếu khách, thân thiện.

Đây là cơ sở để nâng cao vị thế đất nước ta trên trường quốc tế trong việc thực hiện các nhiệm vụ an ninh trật tự", tướng Vương nêu.

Lãnh đạo Bộ Công cho rằng, trong việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh lần này cũng có rất nhiều khó khăn, như tiềm lực của chúng ta chưa phải quá tốt, công việc chuẩn bị rất gấp gáp.

Hai xe bọc thép đặc chủng của công an tham gia đoàn hộ tống Chủ tịch Kim Jong-un từ Đồng Đăng về Hà Nội.

"Khó nhất là lịch của các đoàn hai nước chúng ta không chủ động được, ví như họ đến lúc nào, đi lúc nào, làm gì do họ chủ động còn ta chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh.



Chúng ta phải phụ thuộc vào kế hoạch hoạt động của họ nhưng với sự cố gắng của các lực lượng đã làm tốt công tác tổ chức nói chung, trong đó có công tác an ninh", tướng Vương nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về việc lần đầu tiên sử dụng xe bọc thép đặc chủng của cảnh sát cơ động tham gia hộ tống, bảo vệ đoàn của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từ Đồng Đăng về Hà Nội, thượng tướng Lê Quý Vương cho hay, đối với đoàn Triều Tiên có phương án cảnh vệ lớn chứ không đơn giản.

Ông nêu, tùy theo yêu cầu của đối tượng cảnh vệ mà chúng ta có đủ phương tiện để làm nhiệm vụ và ngoài xe bọc thép, có thể huy động cả phi cơ, trực thăng để tham gia công tác bảo vệ.