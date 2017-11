Thường xuyên tiếp xúc máy tính? đây là những thực phẩm được ví là 'cứu tinh' cho đôi mắt của dân văn phòng

Khi mắt có vấn đề, điều đó chính là dấu hiệu của cơ thể bạn: mắt mỏi mệt là tín hiệu cho thấy gan và thận bị suy yếu và lão hóa. Và với đôi mắt của những người hay làm việc với máy tính dễ bị mệt, bạn hoàn toàn có thể cải thiện bằng các thực phẩm có ích, chứa nhiều chất bổ.

Dưới đây là những thực phẩm tốt cho mắt mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng để khôi phục chức năng của 'cửa số tâm hồn'.

Ăn nhiều rau cải bó xôi

Rau cải bó xôi là một trong những nguồn cung cấp một chất mang tên là diệp hoàng tố, mà diệp hoàng tố lại là chất rất hữu hiệu trong việc phòng ngừa 'thoái hóa điểm vàng', vốn là tác hại khi mắt bị suy lão. Nói chung, những loại rau màu xanh đậm như rau cải bó xôi này thường có lượng lớn diệp hoàng tố, qua đó có trợ giúp rất tốt đối với bệnh đục thủy tinh thể.

Đồng thời, theo nghiên cứu thì các loại rau lá xanh như rau cải bó xôi cũng là một nguồn cung cấp vitamin B2 rất nhiều. Khi vitamin B2 có đủ thì mắt sẽ không dễ bị xuất hiện nhiều tia máu, chất carotene cũng có thể chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, từ đó phòng ngừa chứng khô mắt.

Ngoài ra, rau cải bó xôi còn chứa một lượng lớn can-xi và ma-giê. Như chúng ta đã biết, hậu quả của người thiếu canxi là khá trầm trọng, khi mà khả năng co giãn của nhãn cầu sẽ kém, trục nhãn cầu dễ bị kéo dài. Do đó, các chất có trong rau cải bó xôi này có thể giúp các cơ mắt tăng cường khả năng co giãn và hạn chế cận thị.

Ở một khía cạnh khác, nếu bạn ăn nhiều gạo, thịt rang, đồ uống ngọt...tóm lại là thói quen của nếp sống ăn nhiều ngọt, thì canxi trong cơ thể bạn có thể bị giảm một cách nghiêm trọng. Khi đó, ăn ít thịt, ăn nhiều rau cải bó xôi hơn là một lựa chọn hoàn hảo bởi những thiếu sót ấy có thể được bù đắp và nhãn cầu cũng sẽ được lợi.

Lòng đỏ trứng gà càng có màu vàng thì càng tốt cho mắt!

Trứng gà có một lượng phong phú các lượng vật chất khoáng mà cơ thể cần như protein, chất béo, vitellin, lecithin, vitamin và sắt, canxi, kali, zeaxanthin. Lưu ý rằng trong một quả trứng, lòng đỏ trứng là nơi chứa hàm lượng cao nhất những chất này.

Bên cạnh đó, bộ phận hình thành hình ảnh trên mắt người là võng mạc, trên võng mạc có một 'điểm vàng'. Các chất dinh dưỡng tốt cho điểm vàng là diệp hoàng tố và zeaxanthin. Hai loại chất dinh dưỡng này có thể làm giảm tổn hại do tia tử ngoại gây ra cho mắt, trì hoãn sự lão hóa của mắt, ngăn ngừa các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng.

Điều quan trọng là lòng đỏ trứng gà chính là nguồn cung cấp diệp hoàng tố và zeaxanthin rất tốt. Trong vật chất màu vàng tan trong chất béo của lòng đỏ trứng gà, có 1/3 là hai loại thành phần này. Hơn nữa, 2 thành phần này này trong lòng đỏ trứng cũng rất dễ được cơ thể người hấp thụ.

Một lưu ý là lòng trứng gà càng vàng thì càng chưa nhiều diệp hoàng tố và zeaxanthin, do vậy đối với loại trứng gà bình thường, nếu màu của lòng đỏ càng vàng thì càng tốt cho mắt. Do đó, bạn hãy ăn các lòng trứng có màu vàng càng đậm đặc càng tốt.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng kiến nghị rằng ngoài việc ăn trứng gà, thì cũng cần ăn nhiều rau quả. Điều này giúp cho cơ thể tránh tình trạng lượng cholesterol khi ăn trứng gà nhiều lên quá cao.

Những người phải dùng mắt nhiều với máy tính nên ăn ngô vàng

Vì lão hóa mà chất béo trong điểm vàng của mắt bị ôxi hóa, tổn thất và dễ bị làm hỏng. Đây được gọi là hiện tượng 'thoái hóa điểm vàng', nguyên nhân khiến cho thị lực giảm sút, thậm chí có thể dẫn đến mù.

Diệp hoàng tố và hoàng tố trong ngô chính là 2 chất có tác dụng chống ôxy hóa mạnh, có thể hấp thu những tia sáng có hại cho nhãn cầu, bảo vệ cho điểm vàng. Do đó, ăn ngô vàng sẽ rất tốt cho cơ thể nói chung và đặc biệt tốt cho mắt nói riêng.

Tuy nhiên, có những điều cần chú ý khi ăn ngô để bảo vệ mắt là chỉ ngô màu vàng mới chứa diệp hoàng tố và zeaxanthin, còn ngô màu trắng lại không có. Do vậy người dùng mắt nhiều muốn bổ mắt thì nên ăn nhiều loại ngô màu vàng.