Thủy điện Bắc Hà (BHA) bất ngờ báo lãi gần trăm tỷ ngay sau khi lên sàn

CTCP Thủy điện Bắc Hà (mã chứng khoán BHA) vừa đưa 65 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UpCOM từ 2/8 vừa qua với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau hơn 2 tháng lên sàn, dù rất ít cổ phiếu khớp lệnh, nhưng giá cổ phiếu BHA cũng đã tăng 32%, lên mức giá 13.200 đồng/cổ phiếu.

Sau khi lên sàn chưa lâu, Thủy điện Bắc Hà cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2017 với kết quả bất ngờ lợi nhuận sau thuế đạt 94,7 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu chỉ tăng 14%, lên mức 175 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận trong quý tăng mạnh do giá vốn giảm sâu. Dù doanh thu tăng đến 14%, nhưng theo ghi nhận, giá vốn trong kỳ bỏ ra còn giảm hơn 2% so với quý 3 năm ngoái.

Thủy điện Bắc Hà tiền thân là Ban quản lý dự án Thủy điện Bắc Hà, chính thức hoạt động theo mô hình CTCP từ năm 2008. Tổ máy số 1 của công ty đã bắt đầu phát điện thương mại từ tháng 6/2012, và đến tháng 9/2012 thì tổ máy số 2 cũng bắt đầu phát điện thương mại. Tuy nhiên, đến tháng 7/2016 Thủy điện Bắc Hà mới chính thức tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, và đến tháng 11/2016 mới quyết toán hoàn thành dự án Thủy điện Bắc Hà.

Theo báo cáo từ công ty, khoản tiền vay nợ của công ty hiện rất cao làm ảnh hưởng không nhỏ tới lợi nhuận. Tính đến 30/9/2017, tổng nợ phải trả của công ty 1.653 tỷ đồng, trong đó vay nợ ngắn hạn hơn 18 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn 1.320 tỷ đồng. Tổng chi phí lãi vay phải trả trong kỳ gần 32,9 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả dù quý 3 lãi 94,7 tỷ đồng, tăng 31% so với quý 3 năm ngoái, nhưng do lỗ từ quý 1 và quý 2 dồn lại hơn 67,3 tỷ đồng, nên lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 Thủy điện Bắc Hà còn lãi sau thuế 27,4 tỷ đồng, tăng 163% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2016.