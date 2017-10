Thủy điện Cần Đơn (SJD): Quý 3 lãi 86 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ

CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD – sàn HOSE) đã công bố BCTC quý 3/2017 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ,

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 186,7 tỷ đồng tăng 46% so với cùng kỳ, nhờ giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt gần 119 tỷ đồng tăng gần 60% so với quý 3/2016. Sau khi trừ các khoản chi phí, SJD lãi ròng 86,5 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái tương đương EPS đạt 1.254 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng là do điều kiện thời tiết thuận lợi, việc chạy máy phát ổn định hơn nên cả doanh thu và lợi nhuận đều cao hơn cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, SJD đạt hơn 400 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 51% so với cùng kỳ, LNST đạt 175,4 tỷ đồng tăng 75% so với cùng kỳ 2016 tương đương EPS đạt 3.214 đồng. Năm 2017 Thủy điện Cần Đơn đặt mục tiêu đạt 385,03 tỷ đồng doanh thu và 153,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được thì kết thúc 9 tháng đầu năm 2017 công ty đã thực hiện vượt 4% kế hoạch doanh thu và vượt 14% kế hoạch LNST.

Mới đây SJD đã thông qua kế hoạch chi 158,7 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 23%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.300 đồng. Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 30/10 và thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 15/11.

Được biết, 2 năm liên tiếp trước đó (2014-2015), SJD đều chia cổ tức bằng tiền mặt với cùng tỷ lệ 25%. Năm nay, SJD đặt mục tiêu doanh thu hơn 385 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 153,8 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 25%.

Hiện, khối lượng cổ phiếu SJD đang lưu hành gần 69 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường hơn 1.642 tỷ đồng đối với mức giá đóng cửa phiên 19/10 là 25.700 đồng/CP, tăng 52% so với phiên giao dịch hồi đầu năm.