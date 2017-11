Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH): Giá điện giảm mạnh, LNST quý 3 giảm sút 35% so với cùng kỳ

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã chứng khoán VSH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với doanh thu và lợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 đạt 88,8 tỷ đồng, giảm 16% so với quý 3/2016, trong khi sản lượng điện sản xuất quý 3/207 đạt 158,3 triệu Kwh, tăng 6,28% so với cùng kỳ. Giá vốn bỏ ra lại tăng 5% nên lợi nhuận gộp còn 42,68 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nguyên nhân lợi nhuận giảm sút được công ty giải trình do giá bán điện giảm, đồng thời, kể từ năm 2017 công ty không còn được giảm 50% thuế TNDN đối với hoạt động SXKD điện như trước đó.

Doanh thu tài chính giảm 1,8 tỷ đồng, xuống còn 3,2 tỷ đồng, còn chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay cũng giảm được gần 2 tỷ đồng, xuống còn hơn 500 triệu đồng. Tính đến cuối quý 3, khoản tiền gửi có kỳ hạn còn 545 tỷ đồng, giảm 435 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng cộng tài sản đến cuối năm đạt 6.454 tỷ đồng, tăng 345 tỷ đồng so với đầu năm; tổng nợ phải trả tăng 318 tỷ đồng, lên 3.595 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý công ty đã trả gần hết khoản vay nợ ngắn hạn hơn 246 tỷ đồng, giảm xuống còn gần 4 tỷ đồng; còn khoản vay nợ dài hạn cũng chỉ tăng chưa đến 1 tỷ đồng, lên 3,4 tỷ đồng.

Trừ thêm các loại chi phí, thuế, riêng quý 3 Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh lãi sau thuế 36,47 tỷ đồng, giảm 35% so với quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế đạt 232,8 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 95% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 234 tỷ đồng.