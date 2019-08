Thủy sản Hùng Vương (HVG) lỗ tiếp 129 tỷ đồng trong quý 3, nâng tổng lỗ từ đầu năm lên 257 tỷ đồng

CTCP Hùng Vương (mã chứng khoán HVG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với số lỗ rất lớn – 129 tỷ đồng – số lỗ lớn theo quý, chỉ thua quý 2/2018 với 174 tỷ đồng. Niên độ tài chính của Hùng Vương bắt đầu tư 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau. Giai đoạn từ 1/4 đến 30/6 hàng năm là quý 3 trong niên độ tài chính của công ty.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 527,25 tỷ đồng, giảm đến 63,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân doanh thu đột ngột giảm mạnh, do công ty đã cắt giảm mảng kinh doanh bán nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, đồng thời, công ty đã thoái vốn khỏi CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng làm doanh thu giảm mạnh với giá trị giảm hơn 1.089 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí giá vốn cao hơn cả doanh thu, nên Hùng Vương ghi nhận lỗ gộp gần 32 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong khi cùng kỳ lãi gộp gần 61 tỷ đồng. Thủy sản Hùng Vương cũng cho biết, giá cá nguyên liệu đã giảm mạnh từ 34.000 đồng/kg xuống còn 18.000 đồng/kg, tương ứng mức giảm đến 47%, nên kéo theo giá xuất khẩu cũng giảm sâu, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm, thậm chí ghi âm.

Quý 3 năm nay không ghi nhận khoản lãi từ bán vốn tại TĂCN Việt Thắng như cùng kỳ, nên doanh thu tài chính chỉ còn hơn 5 tỷ đồng, giảm 129 tỷ đồng so với quý 3/2018. Trong khi đó chi phí tài chính lại tăng 8,7 tỷ đồng dù chi phí lãi vay đã giảm 12 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân là việc phân bổ lợi thế thương mại từ việc mua 2 công ty thuộc lĩnh vực chăn nuôi là Công ty TNHH Giống Chăn nuôi Việt Thắng An Giang và Công ty TNHH Giống chăn nuôi Việt Thắng Bình Định.



Quý 3, Hùng Vương ghi nhận lãi 22,2 tỷ đồng từ các công ty liên doanh liên kết, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 23 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhờ thoái vốn khỏi CTCP Hùng Vương Sông Đốc và CTCP Địa ốc An Lạc, dẫn tới chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ với tổng giá trị giảm 18,8 tỷ đồng.

Những nguyên nhân trên tác động, dẫn tới Thủy sản Hùng Vương ghi nhận lỗ 129 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế 13,7 tỷ đồng.

Tổng lỗ lũy kế 3 quý đầu năm lên đến 256,7 tỷ đồng, vẫn giảm được 110 tỷ đồng so với số lỗ kỷ lục 366 tỷ đồng 3 quý đầu năm 2018. Tổng lỗ lũy kế chưa phân phối đến hết quý 3/2019 lên đến 650 tỷ đồng.

Tổng hàng tồn kho đến hết quý 3 còn 1.932 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả 7.030 tỷ đồng, tăng 590 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 244 tỷ đồng, còn 2.880 tỷ đồng, còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm 45 tỷ đồng, còn 180 tỷ đồng.