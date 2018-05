Thủy sản Minh Phú: Lãi quý 1/2018 đạt hơn 101 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ

CTCP Thủy sản Minh Phú (MPC: Upcom) công bố báo cáo tài chính quý 1/2018 với những con số tăng trưởng ấn tượng.

Theo đó, doanh thu quý 1/2018 đạt 3.071 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn mức tăng của doanh thu ở mức 11,5%, đạt 2.686 tỷ đồng. Do đó, Lợi nhuận gộp của Minh Phú đạt gần 385 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với quý 1/2017.

Chi phí tài chính của công ty giảm 26,1 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 53,8 tỷ trong khi chi phí bán hàng tăng lên 46,5 tỷ đạt 192 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các loại chi phí, Minh Phú ghi nhận mức lãi sau thuế đạt 101,7 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2018, tổng tài sản của Minh Phú đạt 8.322 tỷ đồng, giảm 1.188 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn của công ty giảm 1.175 tỷ đồng trong đó các khoản tương đương tiền giảm 743 tỷ đồng và khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 370 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 83 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Các khoản nợ phải trả của công ty giảm 1.229 tỷ đồng trong đó nợ ngắn hạn giảm 565 tỷ đồng và nợ dài hạn giảm 664 tỷ đồng, đây cũng là lý do giúp cho công ty cắt giảm được chi phí tài chính trong kỳ.