CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu thuần cả năm đạt 16.925 tỷ đồng, tăng nhẹ so với doanh thu 16.852 tỷ đồng đạt được năm 2017. Nhờ chi phí giá vốn giảm nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 2.200 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính giảm 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 129,5 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 57 tỷ đồng, lên trên 337 tỷ đồng. Trên BCTC công ty thể hiện tính đến cuối năm 2018 Minh Phú còn gần 306 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng, giảm sâu gần 1.300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó tiền gửi kỳ hạn 3 tháng đến 1 năm cũng chỉ tăng gần 290 tỷ đồng, lên thành 513 tỷ đồng.

Nợ phải trả còn 5.368 tỷ đồng, giảm 1.150 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.377 tỷ đồng, giảm 98 tỷ đồng so với đầu kỳ còn vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 853 tỷ đồng, còn 1.190 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng đột biến 126 tỷ đồng, lên mức 898 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 34 tỷ đồng, lên mức 195 tỷ đồng.

Kết quả, Minh Phú báo lãi trước thuế 902 tỷ đồng trong năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 823,6 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2017 và mới hoàn thành 83,2% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 707,5 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho cuối năm tăng mạnh khoảng 600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên mức 4.674 tỷ đồng, chủ yếu do tăng giá trị thành phẩm, hàng hóa, trong đó có khoảng 46 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Tổng tài sản đến cuối năm 2018 giảm 500 tỷ đồng so với đầu năm, còn hơn 9.100 tỷ đồng.