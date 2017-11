Tỉ phú Warren Buffett tiết lộ 6 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của ông: Jeff Bezos là doanh nhân đương đại xuất sắc nhất

Tỷ phú đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với nhiều nhân vật, từ các chính trị gia như Bernie Sanders đến các vận động viên như LeBron James. Nhưng trong số đó chỉ có một vài người mà Buffett đã giành sự khen ngợi đặc biệt và chia sẻ sự cảm kích của ông qua nhiều năm.

Dưới đây là 6 người bạn có tầm ảnh hưởng lớn trong cuộc đời của tỉ phú Buffett.

Jeff Bezos

Buffett đã chia sẻ với CNBC rằng ông không chỉ nhận thấy trang web thương mại điện tử Amazon hấp dẫn và khác biệt, mà hơn nữa ông còn nghĩ rằng Giám đốc điều hành Jeff Bezos "là doanh nhân xuất sắc nhất trong thời đại của chúng tôi. Chúng tôi chưa thấy nhiều doanh nhân giống như ông ấy”

Ông cũng nói thêm rằng: “Không phải Bezos đã có một số đột phá hoặc tìm thấy một số phân tử hoặc đưa ra một số sáng chế đáng kinh ngạc". Thay vào đó, ông chỉ ra rằng Bezos đã "thể hiện tài năng tuyệt vời" và sự hiểu biết về kinh doanh, điều này giúp anh ấy nắm bắt được nhu cầu của khách hàng và tìm ra cách để mọi người hạnh phúc hơn khi mua những sản phẩm đó. "Thật đáng chú ý" – Ông nói.

"Tôi đã ấn tượng với Jeff từ sớm, tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ấy có thể thực hiện những gì anh ấy đã làm. Tôi nghĩ anh ấy đã làm được một cái gì đó làm thay đổi hành vi của bạn và mọi người. Cùng lúc đó, anh ấy đang bắt tay vào việc bán lẻ trên toàn thế giới, anh ta cũng đang bắt tay vào thế giới IT”- Buffett chia sẻ.

Howard Homan Buffett

Buffett gần đây đã chia sẻ với Forbes rằng cha ông, Howard Homan Buffett, là giáo viên số một của ông. Bố của nhà tỉ phú cũng giới thiệu đến ông về tình yêu của ông ấy đối với các cuốn sách và sự đầu tư. Buffett nói: "Cũng thật tình cờ là cha tôi cũng là một doanh nhân trong lĩnh vực đầu tư, vì vậy khi tôi đi ăn trưa với ông ấy vào những ngày thứ bảy hoặc bất cứ khi nào có thể, tôi sẽ nhặt những cuốn sách xung quanh văn phòng của ông ấy và bắt đầu đọc. Nếu ông ấy là nhân viên bán giày, thì tôi có lẽ giờ đây đã là một nhân viên bán giày”.

Trong cuốn sách "The Great Minds of Investing" (Những ý tưởng lớn trong việc đầu tư) của William Green, Buffett nói rằng tình yêu và sự hỗ trợ mà ông nhận được từ cha là những yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công của ông. Buffett chia sẻ thêm rằng cha ông thực sự tin tưởng vào ông. "Những gì tôi nhận được từ cha tôi là tình yêu thương vô điều kiện. Dù tôi đã làm gì đi chăng nữa, ông ấy luôn ủng hộ hết mình. Vấn đề không nằm ở chỗ tôi kiếm được bao nhiều tiền hay bất cứ điều gì tương tự như vậy, mà là việc “làm tốt nhất những việc mà bạn đang làm” – ông nói.

Trong bộ phim tài liệu "Trở thành Warren Buffett " của HBO được phát hành hồi đầu năm nay, Buffett kể lại rằng cha mình là người giàu tình cảm và truyền cảm hứng. "Quà tặng tuyệt nhất mà tôi được ban tặng là tôi có một người cha tuyệt vời như cha tôi", Buffett tâm sự.

Benjamin Graham

Buffett nói về người cố vấn và một trong những "giáo viên vĩ đại nhất" của ông là nhà đầu tư Benjamin Graham, cha đẻ của trường phái đầu tư giá trị và cũng là giáo sư trường Columbia Business School – ngôi trường mà Buffett rất ngưỡng mộ. "Ben đã là giáo viên tuyệt vời. Ông ấy là một thiên tài, và ông ấy đã lôi kéo tất cả chúng ta. Nó giống như việc học bóng chày từ một người đang đánh bóng. Nó hình thành cuộc sống chuyên nghiệp của tôi".

Năm 19 tuổi, Buffett đã vô tình mua cuốn sách "The Intelligent Investor " (Nhà đầu tư thông minh) của Graham, quyển sách mà ông đã đọc khoảng 6 lần và nó truyền cảm hứng cho triết lý và chiến lược đầu tư của ông cho đến tận ngày nay.

Charlie Munger

Đối tác kinh doanh và là phó chủ tịch của Berkshire Hathaway - Charlie Munger là người bạn thân của Buffett trong gần 60 năm. Buffett cho biết: "Chúng tôi là đối tác ngay từ lúc gặp nhau. Ông ấy là một người thông minh, có trí tuệ rộng lớn hơn tôi nhiều và ông ấy thật tuyệt vời khi có thể gói gọn những ý tưởng quan trọng chỉ trong một vài từ ngữ". Buffett và Munger tranh luận chứ họ không bao giờ chống đối nhau, Buffett thừa nhận rằng ông luôn lắng nghe Munger bởi vì "ông ấy luôn thành thật" trong những gì ông nói.

Buffett nói trong một cuộc phỏng vấn chung với Munger trong chương trình "On The Money" của đài CNBC: "Mỗi lần gặp Charlie, ít nhất thì tôi lại có một chút quan điểm mới về ý tưởng khiến tôi phải suy nghĩ lại một vài điều cụ thể”. Buffett nói thêm rằng sự hợp tác của họ qua nhiều năm đã thực sự thú vị và hầu như vui vẻ. “Chúng tôi rất yêu quý nhau. Chúng tôi cũng có những suy nghĩ rất giống nhau. Và chúng tôi cũng tìm thấy những điều tương tự khá khôi hài và những điều mà chúng tôi hối hận hay chúng tôi đồng ý” - Ông nói.

Bill Gates

Bill Gates và Buffett đã trở thành bạn bè hơn 26 năm nhưng họ không gặp nhau thường xuyên. Vào những năm 1990, cha mẹ của Gates mời ông đến ăn tối, nơi họ muốn ông gặp Buffett. Mặc dù phản đối lời mời, Gates vẫn xuất hiện và gặp gỡ Buffett. Gates hiện là cổ đông, đồng thời là giám đốc của Berkshire Hathaway; Buffett đã tài trợ khoảng 27,54 tỷ USD cho Quỹ Bill and Melinda Gates và các tổ chức từ thiện khác của gia đình Bill Gates. Đầu năm nay, Bill và Melinda Gates đã gửi bức thư hàng năm của quỹ đến Buffett vì những đóng góp và tầm nhìn tích cực của ông.

Trong một bài báo Reddit Ask Me Anything vào tháng Hai, Gates đã được hỏi, "Ý tưởng thành công của bạn là gì?" mà ông trả lời bằng cách trích dẫn lời của bạn mình: "Warren Buffett đã luôn nói rằng tiêu chuẩn để đánh giá là liệu rằng những người thân yêu của bạn có đang hạnh phúc và yêu thương bạn”.

Susan Buffett

Ông trùm kinh doanh nói rằng cuộc đời của ông, có hai bước ngoặt lớn: "Một là khi tôi ra khỏi bụng mẹ và thứ 2 là khi tôi gặp Susie". Ông nhắc tới người vợ đầu của ông là Susan Buffett. Buffett nói với tạp chí Forbes rằng ông nghĩ hôn nhân là "mối quan hệ hợp tác cuối cùng", nó quyết định "hạnh phúc trong cuộc sống và thành công của bạn" và ông cảm thấy may mắn về mặt này khi cưới được Susan. Ông cũng nói rằng Susan đã dạy ông rất nhiều về đầu tư và tín dụng vì cô đã dạy ông mở rộng thế giới tình cảm của ông.

Khoảng thời gian Susan bị ung thư và phải nằm viện vì phẫu thuật, Buffett đã khóc rất nhiều ngày khi nhìn thấy cô ấy nằm trên giường bệnh viện.

Một vài tuần khi vợ mất, Buffett bay đến Georgia để nói chuyện với sinh viên tại Georgia Tech, họ đã hỏi về thành công lớn nhất của ông trong cuộc đời. Và ông đã nói rằng: "Về cơ bản, khi bạn đến tuổi tôi, bạn sẽ đo lường được sự thành công của bạn trong cuộc sống qua việc có bao nhiêu người bạn muốn có một tình yêu thực sự. Bạn nghĩ rằng bạn có thể viết séc: Tôi sẽ trả 1 triệu USD để mua một giá trị của tình yêu, nhưng đó không phải cách. Bạn càng cho tình yêu đi, bạn càng có được tình yêu”.