Tiềm năng lớn từ đầu tư căn hộ hạng sang tại trung tâm Q.1

Giá bất động sản trung tâm Q.1 tăng vọt trong hơn nửa năm qua

Sự định hình của hệ thống giao thông công cộng tại Quận 1 gồm phố Tây - Bùi Viện trở thành phố đi bộ, xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cùng những lợi thế sẵn có đã đẩy giá nhà đất khu vực quanh chợ Bến Thành lên rất cao trong hơn nửa năm qua.

Bảy tháng đầu năm, phố Bùi Viện cùng với khoảng 10 tuyến đường trong khu vực “phố Tây” đều tăng giá từ 35 - 75%, cá biệt có những khu phố sầm uất tăng giá đến 130%. Khu vực xung quanh tuyến metro, giá đất cũng nhanh chóng leo thang, đường Hàm Nghi, Đồng Khởi và các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Ký Con, Lê Thị Hồng Gấm được cho là tăng giá mạnh, thậm chí có nơi tăng hơn 50%.

Cũng tại khu vực trung tâm, hoạt động đầu tư cho thuê căn hộ cao cấp đang cực kỳ sôi động bởi những ưu thế của các dự án tại trung tâm Q.1 và những tiện ích theo mô hình kinh tế chia sẻ thông qua dịch vụ cho thuê phòng Airbnb - tương tự Uber trong taxi.

Nhờ đó, việc khai thác căn hộ mang đến thu nhập cho chủ đầu tư tăng từ 200 - 300% so với cách cho thuê dài hạn như truyền thống . Từ thực tế tăng giá bất động sản thì nhà phố luôn tăng trước rồi giá căn hộ sẽ tăng theo. Do đó, với biên độ tăng giá mạnh của nhà phố trung tâm TP.HCM sẽ kéo theo đà tăng giá của các căn hộ cao cấp cùng khu vực.

Tỷ suất sinh lời hàng đầu trên thị trường

Khu căn hộ The One Saigon tọa lạc tại góc Ký Con – Lê Thị Hồng Gấm và 45 - 47 Đặng Thị Nhu (Q.1) được đánh giá là cao ốc căn hộ cao cấp có vị trí rất đắc địa hiện nay.

The One Saigon có hướng nhìn trực diện ra mặt chính của chợ Bến Thành, nằm ngay cửa ngõ dẫn vào “đặc khu tài chính, chứng khoán” được xem là Phố Wall của TP.HCM, đối diện là công viên 23.9, nhà ga metro Sài Gòn, Bệnh viện Sài Gòn. Các trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại hàng đầu... cũng chỉ cách The One Saigon vài bước chân. Hơn nữa, với ba mặt tiền đường lớn Ký Con - Đặng Thị Nhu - Lê Thị Hồng Gấm bao quanh, tòa nhà The One Saigon hoàn toàn xứng đáng được mệnh danh: “Một phút cho mọi điểm đến”.

Phòng khách căn loft - penthouse The One Saigon.

Được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, mỗi căn hộ trong tòa tháp The One Saigon là không gian lý tưởng, đồng thời cũng là kênh sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư. Trong tình hình giá nhà đất tăng vọt như hiện nay, tất cả những dự án cao cấp xung quanh chợ Bến Thành đều có triển vọng tăng giá đột biến và tiềm năng cho thuê đem lại thu nhập rất cao.

Khả năng sinh lời trước tiên đến từ hoạt động cho thuê căn hộ đang rất sôi nổi “tại khu trung tâm thành phố. Với vị trí đắc địa và hệ thống tiện ích hoàn hảo, The One Saigon thường xuyên đạt công suất khai thác trên 95% và đem về doanh thu từ 60-120 triệu đổng/tháng/căn hộ tùy diện tích.

Như vậy, với số tiền đầu tư ban đầu để mua căn hộ tại khu vực trung tâm Q.1, ngoài việc giá trị căn hộ tăng dần theo thời gian, thì việc cho thuê hàng năm có thể tạo ra khoản thu từ 10 – 12% so với số vốn đấu tư bỏ ra. Điều đó cho thấy hiệu quả tỷ suất sinh lời của The One Saigon rất cao so với thị trường.

Cơ hội cuối cùng để sở hữu bất động sản cao cấp tại trung tâm thành phố

Cơ hội sở hữu căn hộ The One Saigon đang rộng mở cho một số người nhanh chân khi chủ đầu tư quyết định đưa ra giá bán các căn hộ cuối cùng của dự án. Trong số này, có 8 căn hộ thông tầng loft penthouse là sự kết hợp căn “loft” thông tầng 19 - 20 của tòa nhà và “penthouse” ở tầng áp mái – được mệnh danh là biệt thự trên cao. Đây là xu hướng mới trên thị trường bất động sản dành cho những nhà đầu tư đẳng cấp.

Hiện nay, trong khi các loại căn hộ penthouse hay duplex đòi hỏi khoản đầu tư quá lớn, thì loft penthouse chính là lựa chọn phù hợp bởi linh hoạt về diện tích, chi phí, đồng thời dễ thu hút sự chú ý của người thuê. Loại căn hộ này của The One Saigon có không gian rộng rãi, sang trọng, có view tuyệt đẹp và dễ dàng “tùy biến” theo sở thích và nhu cầu của người sử dụng.

Bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi dự án được quản lý bởi CBRE - tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực quản lý tòa nhà và dịch vụ cao cấp, sổ hổng chứng nhận quyền sở hữu vĩnh viễn, được Ngân hàng Vietcombank tài trợ cho vay từ 70 - 90%/ giá bán, căn hộ đã hoàn thiện được trang bị 100% nội thất cao cấp và bàn giao ngay.

Nhờ đó, nhà đầu tư được nhận gói cam kết cho thuê rất cao ngay khi ký HĐ mua bán căn hộ mà không cần phải tiêu tốn thêm bất kì những chi phí nào để phục vụ khách thuê.

Phòng ngủ căn loft - penthouse The One Saigon.

Ngoài tỷ suất sinh lời hấp dẫn, The One Saigon được đánh giá cao về khả năng tăng giá trong tương lai, tính thanh khoản cao. Cho nên, việc đầu tư căn hộ tại đây không chỉ là nơi trú ẩn an toàn cho dòng vốn mà còn là kênh khai thác lợi nhuận tốt. Ngoài 8 căn loft penthouse trên, chỉ còn 18 cơ hội hiếm hoi cuối cùng là những căn hộ dạng suite và studio.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, The One Saigon cho khách hàng giữ chỗ có hoàn lại 100%. Trong dịp mở bán đợt này, ngoài mức chiết khấu lên đến 6% chủ đầu tư còn tặng trọn bộ nội thất cao cấp trị giá 300tr – 500tr/bộ cùng nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách mua căn hộ.