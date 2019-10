Tiền đạo Anh Đức – Trải nghiệm bên gia đình phải thật sự trọn vẹn

Bóng đá là đam mê, nhưng gia đình mới là điều quan trọng nhất

Ít ai ngờ, đằng sau vẻ bề ngoài tưởng chừng khô cứng của một tiền đạo Anh Đức lại là một người đàn ông lãng mạn trong gia đình. "Sáng ngủ dậy, mình hôn vợ một cái trước khi ra khỏi nhà. Đi làm về, mình cũng ôm vợ một cái sau ngày dài xa cách. Thậm chí mỗi khi đi ra đường, mình cũng vô thức nắm tay vợ", đó là cách đội trưởng B. Bình Dương đều đặn giữ lửa hạnh phúc với người bạn đời suốt 15 năm qua.

Bộc bạch trong một chương trình trò chuyện doanh nhân, Anh Đức cho biết bóng đá là đam mê, nhưng gia đình với anh mới là điều quan trọng nhất. Tiền đạo 34 tuổi luôn tranh thủ khoảng nghỉ giữa các mùa bóng để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. "Càng ít có thời gian bên vợ con, mình càng muốn biến khoảng thời gian đó thành những trải nghiệm trọn vẹn nhất", anh chia sẻ chân thành.

"Người chồng quốc dân" Anh Đức luôn cố gắng sắp xếp thật nhiều thời gian cho gia đình. Hễ đi đá bóng thì thôi, cứ ở nhà là mỗi sáng, bố Đức lại thức dậy sớm phụ vợ chăm con, đưa con đến trường, sau đó lại về nhà uống cà phê trò chuyện cùng người thân.

Anh Đức lựa chọn Aqua City bởi anh mong muốn gia đình có điều kiện sống tốt, một không gian sống chất lượng và đầy đủ tiện ích

Anh cho biết mình luôn nghĩ đến gia đình trước tiên mỗi khi đưa ra một quyết định. "Mình là đàn ông, gánh được áp lực gì cho gia đình mình đều muốn gánh. Quan trọng là vợ con mình cảm thấy thoải mái, an toàn và đầy đủ. Chính vì vậy, mình luôn cố gắng tìm một không gian sống chất lượng hơn, rộng rãi hơn và đủ đầy tiện ích, để mỗi ngày trôi qua với cả nhà đều là một trải nghiệm mới mẻ và trọn vẹn", chân sút vàng của tuyển Việt Nam chia sẻ. Đó cũng chính là lý do dù đã sở hữu rất nhiều bất động sản rải rác khắp Bình Dương, gia đình Anh Đức vẫn tậu thêm một căn biệt thự xanh mát nằm trong khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City tại Biên Hòa, Đồng Nai do Novaland phát triển.

Những trải nghiệm bất tận tại Aqua City

Lý do khiến một người khá khó tính và kỹ lưỡng với tiêu chuẩn cao về không gian sống như Anh Đức lại "săn" bằng được một căn biệt thự ở Aqua City chính là không gian sống xanh và các khu tiện ích đẳng cấp, đa dạng nằm ngay trong lòng dự án. Theo anh, nơi đây thực sự là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình đang muốn sở hữu một không gian sống xanh chuẩn mực, trong lành mát mẻ giữa lúc nội đô đang ô nhiễm nặng nề, nhưng đồng thời lại không quá xa trung tâm và vẫn đầy đủ các tiện nghi hiện đại.

Aqua City tạo ra môi trường sống xanh toàn diện tốt cho sức khỏe và đầy đủ tiện ích cho các con Anh Đức học tập, vui chơi, vận động.

"Không chỉ sở hữu vị trí vàng về kết nối, địa thế 3 mặt giáp sông cùng "vành đai" cây xanh bao bọc xung quanh tạo nên một lá phổi tự nhiên cho khu đô thị. Aqua City còn dành đến hơn 70% diện tích cho không gian xanh và tiện ích. Mình đặc biệt ấn tượng với khu thể thao phức hợp rộng đến hơn 2 ha, với đủ các bộ môn trong nhà lẫn ngoài trời, các con của mình có thể tha hồ vui chơi, khám phá học hỏi, gần gũi thiên nhiên, và vận động rèn luyện sức khỏe", Anh Đức chia sẻ.

Không chỉ mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cho các cư dân chuộng lối sống sạch – sành - xanh, Aqua City còn thu hút người mua để ở lẫn người mua đầu tư nhờ vị trí thuận lợi, dễ dàng đi về TP.HCM và các khu vực lân cận, kết nối nhanh chóng với các tiện ích ngoại khu đẳng cấp. Chẳng hạn, trong bán kính khoảng 5km từ Aqua City có thể kết nối nhanh chóng đến bệnh viện quốc tế Đại học Y Dược Shing Mark, sân golf Long Thành, khu du lịch quốc tế Sơn Tiên... Đó là chưa kể, sau khi Hương lộ 2 (Ngô Quyền nối dài) hoàn thành, kết nối vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây, từ dự án về trung tâm TP HCM chỉ còn chưa đầy 20 phút.