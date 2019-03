Tiện ích – “Trò chơi vương quyền” của thị trường bất động sản siêu sang

Căn cứ để định giá bất động sản siêu sang

Việc định giá một dự án bất động sản luôn là bài toán khó với khách mua nhà. Bên cạnh những giá trị khách quan như vị trí, hạ tầng khu vực (dựa trên quy hoạch của thành phố), những yếu tố như chất lượng công trình, tiêu chuẩn nội thất, cảnh quan… nếu chưa được “mắt thấy tai nghe” thì rất khó để đánh giá. Vì vậy, một trong những căn cứ khá chắc chắn mà khách hàng cần cân nhắc khi “xuống tiền” là danh sách tiện ích được chủ đầu tư cam kết. Yếu tố này càng đặc biệt quan trọng cho khách mua BĐS siêu sang, vì đây được coi là “mấu chốt” hình thành lên chất lượng sống của một khu đô thị.

Ông Trần Sơn Long, chuyên gia môi giới BĐS cho biết, ngày nay không hiếm hình ảnh những dự án nằm trên cùng một con đường, chỉ cách nhau vài trăm mét nhưng giá chênh lệch cả tỷ đồng, hay trong một khu đô thị, giá của từng phân khu được định mức chênh lệch đáng kể. Giá phản ánh chất lượng của dự án, sự tiện nghi, tính riêng tư, biệt lập của dự án. Ngược lại, tiện ích, dịch vụ càng cao cấp, chuyên biệt, giá của dự án càng cao.

Thông thường, bên cạnh các tiện ích cơ bản về thang máy, an ninh, bãi đậu xe… một dự án cao cấp sẽ có thêm trung tâm thương mại hoặc nhà phố thương mại, hoặc có cả hai, các khu tiện ích dành cho sinh hoạt cộng đồng (Club house), phòng tập Gym, Yoga, bể bơi bốn mùa, bể bơi ngoài trời, vườn dạo bộ, khu vui chơi riêng cho trẻ em… Mô hình tiện ích này được biết đến tên gọi khác là “thành phố trong lòng thành phố” hay “All in one – Tất cả trong một”. Trong khi đó, các dự án siêu sang, hệ thống tiện ích sẽ được nâng lên 6 - 7 sao theo hướng “cá nhân hóa”, đặc quyền, phục vụ tại nhà 24/7,...

Cơ hội để các chủ đầu tư sáng tạo trải nghiệm sống

Thiết lập một hệ thống tiện ích cao cấp không phải ai cũng có thể làm được, điều này thường được đặt kỳ vọng vào các Chủ đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính vững mạnh. Tại thị trường Hà Nội, các chủ đầu tư lớn đều đang nỗ lực phát triển hệ sinh thái tiện ích riêng, trong đó, đại gia công nghệ Sunshine Group là một cái tên điển hình.

Bên cạnh chuỗi các dự án cao cấp được trang bị tiện ích 5 sao (All in one), Sunshine Group mới đây đã ra mắt dự án biệt thự nghỉ dưỡng nội đô được trang bị các tiện ích siêu sang mang tên Sunshine Wonder Villas. Tại đây, khách mua nhà được cung cấp thêm các tiện ích phục vụ tại nhà 24/07 tương tự các khu biệt thự cao cấp nhất ở Sài Gòn.

Theo đại diện của chủ đầu tư, các căn biệt thự tại Sunshine Wonder Villas được thiết kế bể bơi riêng ở tầng 2, xây dựng hệ thống giao thông ngầm hiện đại tại Hà Nội.

Ngoài ra, để thuận tiện cho cư dân, khu biệt thự này cung cấp hệ thống xe điện phục vụ riêng cho cư dân đi lại trong nội khu và dịch vụ đặc quyền đưa đón xe siêu sang với 02 chiếc Mercedes Benz S-Maybach.

Đặc biệt, đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của con em quý tộc, Sunshine Wonder Villas sẵn sàng hi sinh diện tích thương mại để đầu tư trường liên cấp Quốc tế theo phong cách hoàng gia với cơ sở vật chất hiện đại cùng chương trình giáo dục theo chuẩn Canada – quốc gia có nền giáo dục tốt bậc nhất thế giới.

Trường học liên cấp quốc tế hoàng gia tại Sunshine Wonder Villas.

Ngoài nội thất xa xỉ đặt hàng riêng biệt cho mỗi chủ nhân, các tiện ích đặc quyền cao cấp, khu shophouse đẳng cấp,... tiện ích sân golf được coi là một điểm cộng đắt giá, đầy khác biệt, khó có khu biệt thự nào có thể có được! Với sân Golf 18 lỗ và câu lạc bộ Golf dành cho cư dân, các tầng lớp thượng lưu, giàu có của Sunshine Wonder Villas có thể thảnh thơi tận hưởng những cú swing điệu nghệ cùng bạn bè và gia đình những dịp cuối tuần mà không phải đi đâu xa.

Với tiện ích sân Golf hoặc Golf mini, các cư dân Sunshine Wonder Villas thỏa mãn thú chơi golf xa xỉ.

Thêm vào đó, quảng trường trung tâm và công viên điều hòa rộng nối tiếp khu vực bể bơi cũng đem đến không gian xanh, nghỉ dưỡng sinh thái tại Sunshine Wonder Villas.

Ngoài ra, chủ nhân những căn biệt thự Sunshine Wonder Villas còn được tận hưởng hệ thống thông minh (Smart Living) hệ thống dịch vụ tiện ích trọn bộ phục vụ nhu cầu sống của cư dân. Chỉ bằng một vài nút chạm trên smartphone, ứng dụng App Sunshine Home cùng hệ thống phục vụ của Sunshine Service sẽ giúp cư dân đặt yêu cầu mọi dịch vụ từ xa từ nhu cầu sinh hoạt (gọi dịch vụ sửa chữa, giúp việc, giặt là)... cho đến ăn uống, giải trí, mua sắm, gọi xe riêng đưa đón…

Công nghệ thông minh trong căn hộ đem tới cho các chủ nhân Sunshine Wonder Villas cuộc sống tiện nghi, thời thượng.

Có thể thấy, với những nỗ lực không ngừng nghỉ để đưa sản phẩm BĐS lên tầm cao mới trong kỷ nguyên số 4.0, Tập đoàn Sunshine Group đang cùng chung tay mở ra một chân trời mới cho thị trường BĐS Việt Nam với những sản phẩm mới, tối ưu và nâng tầm trải nghiệm sống của cộng đồng thượng lưu.