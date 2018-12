Tiên phong đưa thủ tục cấp và quản lý thẻ căn cước công dân vào Trung tâm hành chính công

Kể từ khi triển khai đưa các thủ tục hành chính vào Trung tâm hành chính công, Công an thị xã Đông Triều đã nhận được nhiều khen ngợi của người dân. Các thủ tục được đưa vào tiếp nhận, giải quyết gồm: cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an ninh trật tự; giải quyết, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; quản lý nhân hộ khẩu có 6 thủ tục hành chính và cấp, quản lý thẻ căn cước công dân (CCCD).



Đến nay, Công an thị xã đã tiếp nhận, giải quyết 2.320 hồ sơ, các kết quả giải quyết trước và đúng hạn. Đối với các hồ sơ khi bị quá hạn vì nhiều lý do, Công an thị xã đều có phương án giải quyết, đồng thời trực tiếp thông báo cho công dân trước ngày đến hẹn nhận kết quả và hẹn lại ngày trả kết quả để người dân không phải đi lại nhiều lần.

Bà Vũ Thị Dược, trú tại thôn Trại Lốc 2, xã An Sinh, thị xã Đông Triều chia sẻ: “Người cao tuổi như chúng tôi, do mắt kém nên việc kê khai mất nhiều thời gian và rất dễ sai sót, nhưng khi làm thực tế mới thấy được thủ tục hành chính ở đây rất thuận tiện và được cán bộ, chiến sỹ Công an trực tiếp hướng dẫn rất nhiệt tình, tỉ mỉ, không sợ viết sai, phải sửa nhiều lần”.

Việc tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc cơ quan Công an giải quyết tại Trung tâm hành chính công góp phần làm thay đổi mối quan hệ hành chính giữa cơ quan quản lý với nhân dân theo hướng giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, công khai, minh bạch, đồng thời đảm bảo theo quy định của pháp luật và các yêu cầu về nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Thiếu tá Vũ Thị Lệ Hà – Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH, Công an thị xã Đông Triều cho biết: “Với phương châm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu với Công an thị xã chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính liên quan đến thủ tục, giấy tờ của nhân dân, như duy trì có hiệu quả phần việc tình nguyện làm thêm giờ và ngày nghỉ để giải quyết, làm thủ tục cấp căn cước công dân, giải quyết yêu cầu về hộ khẩu cho người dân được thuận lợi và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, đơn vị vẫn duy trì hiệu quả các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở làm thủ tục cấp CCCD lưu động, nhất là làm thủ tục miễn phí cho những đối tượng chính sách, người cao tuổi, tàn tật, bị bệnh nặng không có khả năng đi lại. Việc cấp đổi sổ hộ khẩu lưu động do thay đổi địa giới hành chính và khảo sát, lấy ý kiến của nhân dân về cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an thị xã cũng được thường xuyên thực hiện.

Thông qua những việc làm hết sức cố gắng, nỗ lực trong công tác cải cách hành chính đã góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Đông Triều tận tâm, tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ, đặt nguyện vọng chính đáng của nhân dân lên trên hết, góp phần xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền địa phương và trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy của nhân dân trên địa bàn thị xã.