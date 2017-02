Tiền vào chứng khoán

Đúng như hầu hết những nhận định lạc quan từ đầu năm nay về một kịch bản tích cực cho thị trường chứng khoán đầu năm 2017. Sau kỳ nghỉ tết nguyên đán, đã có sự xuất hiện của dòng tiền lớn đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sức nóng của thị trường bắt đầu tăng mạnh trong những phiên giao dịch gần đây cả về mặt điểm số và giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên.

So với giá trị giao dịch chỉ khoảng 1.500 tỷ đồng vào những ngày cuối tháng 01/2017, giá trị giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã liên tục tăng kể từ đầu tháng 02/2017.

Đỉnh điểm là trong phiên giao dịch ngày 21/02/2017, chỉ số VN Index đã tăng thêm 5,96 điểm (+0,84%), lên mức 716,55 điểm, cao nhất kể từ phiên giao dịch 21/02/2008. Đáng chú ý, trong phiên này đã có gần 211 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE được chuyển nhượng với giá trị giao dịch trên 3.900 tỷ đồng.

Cộng gộp cả 2 sàn HNX và sàn Upcom, tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường đạt mức trên 4.700 tỷ đồng, đây cũng là mức thanh khoản hiếm thấy của thị trường trong cùng thời điểm nhiều năm trở lại đây.

Một điểm tích cực nữa góp phần giúp thị trường hưng phấn trong giai đoạn gần đây đó chính là sự trở lại của nhà đầu tư nước ngoài. Dù chỉ với khối lượng nhỏ chưa đến 200 tỷ đồng được mua ròng mỗi phiên nhưng so với những phiên bán ròng xối xả như cách đây 3 tháng, nhà đầu trong nước cũng đã có phần yên tâm hơn.

Tăng nhưng vẫn "khó chơi"

Mặc dù thị trường đang tăng điểm và nhiều dự báo khá lạc quan trong năm nay nhưng theo ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân CTCPCK Sài Gòn nhận xét, nếu chọn sai cổ phiếu hay mua nhầm thời điểm vẫn sẽ gây thua lỗ dù xu hướng chung của thị trường là tăng giá.

Đồng quan điểm, các chuyên gia đến từ Học viện chứng khoán DoBF cũng cho rằng, nếu như năm ngoái dòng tiền chọn lọc cổ phiếu rất cơ bản, những Bluechips hàng đầu có mức tăng trưởng ấn tượng vượt dự đoán, thì năm nay tính đầu cơ của thị trường sẽ cao hơn. Dòng tiền sẽ có xu hướng dịch chuyển nhanh hơn và tính chọn lọc sẽ được nâng cao, khi thị trường đón nhận nhiều cổ phiếu chất lượng lên niêm yết.

Quan sát thị trường từ đầu năm đến nay, có thể nhận thấy diễn biến tăng giá của các cổ phiếu không tăng đều ở các nhóm ngành và không có sự tăng đồng loạt như thời kỳ trước. Do đó, vấn đề đặt ra là làm sao có thể chọn một cổ phiếu tốt, nhưng đúng thời điểm để có thể thu về lợi nhuận là một bài khoán không đơn giản đối với số đông nhà đầu tư cá nhân vốn ưa dùng tỷ lệ đòn bẩy cao.

Đừng quên các chứng chỉ quỹ mở

Theo các chuyên gia, đối với các nhà đầu tư không chuyên, có thể nói bỏ tiền vào quỹ mở là 1 khoản đầu tư lý tưởng. Thống kê cho thấy, quỹ mở có hiệu suất sinh lời cao hơn thị trường chung, với mức sinh lời từ 14-24% trong năm 2016. Ngoài ra, các quỹ mở có ưu thế về đội ngũ chuyên viên phân tích đầu tư chuyên nghiệp, hiểu thị trường cũng như tiếp cận được nguồn thông tin tốt nhất nhờ các cuộc thăm doanh nghiệp niêm yết định kỳ.

Do đó, rủi ro của việc mua 1 chứng chỉ quỹ mở là thấp hơn so với 1 cá nhân đầu tư. Dù vậy, mô hình này vẫn đang bị “ngó lơ” trên sàn chứng khoán. Tâm lý tự mình “đánh trận” bằng cách lướt sóng T+ 3 của nhiều nhà đầu tư hiện nay vẫn đang là rào cản khiến tổng tài sản các quỹ mở được quản lý bởi những nhà quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam tăng chậm hơn so với thành quả mà các quỹ này đạt được trong những năm gần đây.

Theo Huy Nguyên

