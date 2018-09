Tiền vệ Tuấn Anh: Chàng nghệ sĩ kiên cường vượt qua nghịch cảnh

Nỗi buồn của Tuấn Anh: chàng tiền vệ tài hoa nhưng kém may mắn

Hôm 24/9, hình ảnh Tuấn Anh xuất hiện tại Đại sứ quán Hàn Quốc để xin làm thủ tục gia hạn visa tại xứ sở kim chi khiến tất cả "phát sốt". Với mái tóc dài lãng tử được nhuộm màu rêu, dù đeo khẩu trang nhưng người hâm mộ không khó để nhận ra tiền vệ người Thái Bình. Có thể nói trong số các cầu thủ của Việt Nam hiện tại, Tuấn Anh là một trong những người mang phong thái nghệ sĩ và lãng tử bậc nhất.

Điều đó được thể hiện ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trên đường pitse, Tuấn Anh thi đấu hào hoa và lãng tử. Những chấn thương dai dẳng có thể bào mòn thể lực nhưng không thể nào giảm bớt chất nghệ sĩ trong lối chơi của Tuấn Anh.

Tuấn Anh xuất hiện tại Đại sứ quán Hàn Quốc vào sáng 24/9 để làm thủ tục gia hạn visa Hàn Quốc. Ảnh: Onsports

Những cú chạm bóng bước một cực "ngọt", những đường chọc khe xẻ nách hay chỉ cần một pha lắc hông để mở ra khoảng trống, tất cả được cầu thủ sinh năm 1995 thực hiện tưởng như nhẹ nhàng như không. Đó chắc chắn là thành quả của sự khổ luyện.

Ở lứa U19 Việt Nam của HLV Guilame Graechen hay CLB Hoàng Anh Gia Lai, nếu chúng ta ví Xuân Trường là trái tim thì Tuấn Anh chính là bộ não. Mọi pha lên bóng của đội đều phải qua chân chàng nghệ sĩ ấy. Anh luôn bình tĩnh quan sát nhưng vẫn đủ nhạy bén và lả lướt để khiến đối phương không kịp trở tay với những đường bóng của mình. Nhìn Tuấn Anh thi đấu hẳn không ít người phải liên tưởng ngay tới Luka Modric - thủ quân đội tuyển Croatia, chủ nhân giải thưởng The Best mới đây.

Người hâm mộ yêu quý Tuấn Anh vì điều đó. Nhưng càng yêu, chúng ta lại càng đau khi chứng kiến những chấn thương đang cản trở sự nghiệp của chàng "Nhô" và cách anh kiên cường vượt qua nghịch cảnh.

Người hâm mộ luôn mong Tuấn Anh sẽ sớm trở lại thật mạnh mẽ trên sân cỏ. Ảnh: Tùng Lê

Hồng Duy, người đồng đội tại Hoàng Anh Gia Lai, nói: "Thật ra Tuấn Anh là người sống khép kín, chỉ những người thân thiết anh ấy mới chia sẻ thôi".

Tiền vệ người Thái Bình là vậy. Anh không màu mè và cũng không thích sự phô trương. Tuấn Anh không chia sẻ quá nhiều thứ trên facebook cá nhân hay instagram, và mỗi khi đăng một điều gì đó, nó thường không phải về bóng đá mà là bức ảnh về những chuyến đi của anh.

Tuấn Anh thích nhiếp ảnh, thích nghẹ nhạc của Hà Anh Tuấn, dòng giới thiệu trên instagram của anh là " South of the Border, West of the Sun" (Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời) - một tác phẩm của nhà văn nổi tiếng người Nhật Bản Haruki Murakami. Nói một cách dân giã thì có thể nói gu thưởng thức của Tuấn Anh rất "chất".

Theo kế hoạch, sau khi về nước hoàn tất thủ tục gia hạn visa, ngày 27/9 tới, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ trở lại Hàn Quốc tiếp tục điều trị chấn thương.

Sau tất cả, mong "Nhô", chàng nghệ sĩ sân cỏ, sẽ chân cứng đá mềm và sớm trở lại thật mạnh mẽ!