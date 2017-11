Tiết lộ bất ngờ từ các triệu phú và tỷ phú tự thân: Nếu vẫn giữ 5 thói quen này, cả đời bạn đừng mong giàu có

Dưới đây là tiết lộ của các triệu phú và tỷ phú thành công trên thế giới về 5 thói quen khiến bạn mãi vẫn nghèo.

Không chi cho bản thân trước

Theo triệu phú tự thân kiêm tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy David Bach, thì “có một cách rất dễ dàng để làm giàu” đó là hãy chi tiêu bản thân bạn trước tiên. Bach viết trong cuốn sách “The Automatic Millionaire” của ông rằng: “Khi bạn kiếm được 1 đô la, thì người đầu tiên bạn nên trả công là chính bạn.” Hầu hết mọi người đều không làm điều này. “Việc đầu tiên mà hầu hết mọi người làm khi kiếm được 1 đô la là đi trả nợ người khác. Trả cho chủ thuê nhà, công ty thẻ tín dụng, công ty điện thoại,…” Còn lại thì mới dành cho bản thân mình.

Hài lòng với một mức lương ổn định

Nhiều người chọn được trả lương cố định theo tháng hoặc theo giờ, nhưng người giàu thì khác. Họ chọn cách nhận lương dựa trên hiệu quả công việc và họ thường có rất nhiều nguồn thu nhập.

“Bạn sẽ không thể giàu nếu không có nhiều hơn một nguồn thu nhập.” – Triệu phú tự thân Grant Cardone – người đã từng nợ “chồng chất” trước khi trở thành triệu phú tự thân nổi tiếng của Mỹ, cho biết. “Giàu có bắt đầu từ nguồn thu nhập hiện tại của bạn. Sau đó hãy làm tăng nguồn thu này và tạo thêm ra nhiều nguồn thu khác.”

Không được trả công xứng đáng với những gì bạn bỏ ra

Triệu phú tự thân Grant Sabatier cho biết: “Yếu tố số một điều khiển khả năng thu nhập trong tương lai của bạn và giúp bạn có được 1 triệu đô la nhanh nhất chính là số tiền bạn được trả vào ngày hôm nay”. “Nhưng thật không may, có lẽ bạn đã không được trả công xứng đáng với những gì bạn đã làm.”

Cách đơn giản nhất để tăng khả năng kiếm tiền là bạn phải yêu cầu tăng lương. Hãy nghiên cứu các “Chiến lược đàm phán đơn giản” để giúp bạn nhận được một mức lương xứng đáng.

Cố gắng làm giàu một cách nhanh chóng

“Làm giàu một cách chậm rãi thì khá dễ. Nhưng làm giàu nhanh chóng thì không hề dễ dàng chút nào.” – Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho biết. Quy tắc vàng của đầu tư là phải suy nghĩ mọi thứ về lâu về dài. Những nhà đầu tư thành công nhất như Warren Buffett đã sử dụng chiến lược “mua và nắm giữ”.

Trả lời phỏng vấn trên CNBC, vị tỷ phú này từng cho biết: “Tiền được tạo ra trong những đầu tư bằng cách đầu tư và sở hữu các công ty tốt trong thời gian dài. Nếu bạn mua được các công ty tốt, làm ăn sinh lời thì chúng sẽ tiếp tục phát triển tốt trong 10, 20, thậm chí 30 năm nữa tính từ bây giờ.”

Nghĩ rằng sự giàu có chỉ dành cho một số ít người may mắn

Nếu bạn nghĩ rằng làm giàu nằm ngoài tầm với của bạn, thì bạn sẽ không thể kiếm ra được tiền triệu – Triệu phú tự thân Steve Siebold cho biết. Ông viết trong cuốn sách của mình “How Rich People Think” (Tạm dịch: Người giàu suy nghĩ thế nào): “Điều lớn nhất khiến hầu hết mọi người không thể giàu nổi là do những tư tưởng, niềm tin và triết lý về tiền bạc của họ. Những người giàu thì hiểu ra rằng việc rèn luyện đầu óc để tìm kiếm ra các giải pháp cho những vấn đề ‘khó nhằn’ mới là bí quyết thực sự để kiếm tiền. Hãy nghĩ theo chiều hướng này, và sau đó biến suy nghĩ thành hành động.”