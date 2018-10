Tiêu đen tiếp tục "nóng"

Hôm qua, giá tiêu đen xô tại các thị trường phía Nam đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg, đưa giá tiêu đen tại Bà Rịa – Vũng Tàu lên mức 56.000 đồng/kg, Bình Phước 55.000 đồng/kg và các thị trường còn lại dao động trong khoảng 52.000 – 54.000 đồng/kg.



Theo các công ty kinh doanh địa phương, giá tiêu đen tăng là do nhu cầu giao ngay của nhà xuất khẩu nhằm đáp ứng đủ các hợp đồng đã ký với khách hàng truyền thống. Tuy nhiên, sức tăng đã làm cho thị trường nóng lên có lẽ do nguồn hàng mua từ nước ngoài chưa về kịp như dự kiến chứ không do nhu cầu gia tăng của khách.

Trái lại, nhu cầu tiêu trắng lại không tăng tương xứng. Theo Châu Huế, chủ xưởng chế biến ở Đồng Nai cho biết, giá tiêu trắng chào bán giao tại xưởng vẫn dao động ở 77.000 – 78.000 đồng/kg, mức giá ổn định kể từ đầu tháng 10, trong khi giá tiêu đen đã tăng tới 2.000 – 3.000 đồng/kg.

Tiếp sau thông tin nông dân Indonesia và Malaysia bỏ bê không chăm sóc một số diện tích hồ tiêu đáng kể do mức giá quá thấp so với kỳ vọng, thị trường cũng rộ lên nhiều diện tích hồ tiêu Việt Nam bị nấm bệnh héo chết nhanh tàn phá. Nhiều nông dân trồng tiêu bị phá sản sau khi họ đã bỏ ra không ít tiền của, kể cả vay mượn ngân hàng để cứu chữa nhưng cũng bất lực, đành để cho vườn tiêu bị hư hỏng. Do vậy dự kiến sản lượng tiêu toàn cầu năm tới sẽ không tăng cho dù một số diện tích trồng mới trong những năm gần đây cho năng suất đáng kể.

Theo báo cáo của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, xuất khẩu tháng 9/2018 đạt 17.481 tấn tiêu các loại, với giá trị kim ngạch 50,65 triệu USD, giảm 21,3% về lượng và giảm 22,2% về giá trị so với tháng trước, đưa khối lượng tiêu xuất khẩu 9 tháng đầu năm lên đạt 192.902 tấn, tăng 6,7% về lượng nhưng lại giảm 34,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 2.898 USD/tấn, giảm 1,26% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng trước.