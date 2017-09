Tiểu thương chợ An Đông “kêu cứu” Bí thư Nguyễn Thiện Nhân về “tung tích” khoản tiền 217 tỷ đồng

Cụ thể, theo đại diện cho hơn 2.000 tiểu thương đang kinh doanh tại An Đông cho biết, số tiền trên của các tiểu thương đóng góp với mục đích sửa chữa, nâng cấp chợ An Đông do đã xuống cấp. Tuy nhiên nhiều năm nay kế hoạch sửa chữa đã dời lần này qua lần khác và hiện nay chưa có động tĩnh gì.

Được biết, phía Ban quản lý chợ “hứa” tháng 8/2017 sẽ thực hiện lắp đồng hồ điện riêng từng sạp kinh doanh. Hiện nay, các tiểu thương rất bức xúc vì không biết, không kiểm soát được mình sử dụng điện bao nhiêu.

“Tới tháng họ phát phiếu báo tiền điện bao nhiêu là chúng tôi phải đóng bấy nhiêu chứ cũng không có đồng hồ riêng từng sạp. Họ hứa tiểu thương tháng 8 mà nay đã tháng 9 nhưng vẫn chưa lắp cho bà con”, chị H. một tiểu thương kinh doanh quần áo tại đây cho biết.

Ngoài ra, chị cũng cho biết phía Ban quản lý chợ cũng hứa với tiểu thương An Đông tháng 10/2017 sẽ tiến hành tu sửa mặt tiền trung tâm, đông thời lắp máy lạnh nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho bà con lẫn khách hàng mua sắm tại đây. Tuy nhiên, đến nay cũng chưa có động thái gì về việc thực hiện các lời hứa.

Các tiểu thương chợ An Đông cũng yêu cầu UBND quận 5 ban hàng ngay quyết định bãi bỏ hợp đồng cho thuê quầy sạp có thời hạn. Theo các tiểu thương tại đây thì An Đông là chợ truyền thống cấp 1 của thành phố nên việc ký hợp đồng có thời hạn là sai quy định.

Trước áp lực từ phía tiểu thương, ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND quận 5 đã có mặt để nắm bắt những thắc mắc của các hộ kinh doanh. Ông Huy cho biết sẽ ghi nhận các vấn đề và báo cáo lên lãnh đạo thành phố.

Trước đó, nhiều đơn thư khiếu nại của tiểu thương tại An Đông đã được gửi tới lãnh đạo TP.HCM . Theo đó, họ cho biết có những khoản thu quá chênh lệch giữa chợ An Đông, chợ Bến Thành và chợ Bình Tây (cùng là 3 chợ truyền thống cấp 1 của thành phố).

Cụ thể, tiểu thương đề cập thu tiền diện tích quầy sạp tại chợ An Đông là 200.000 đồng/tháng trong khi chợ Bến Thành là 157.000 đồng/tháng. Khoản thu thứ hai là phí vệ sinh chợ Bến Thành 33.900 đồng/ tháng, trong khi An Đông là 130.000 đồng/tháng. Phí môi trường là 25.000 đồng/tháng trong khi tại chợ Bến Thành không thu… Cộng riêng 3 khoản thu này, theo các tiểu thương, những loại phí tại chợ An Đông đang đóng cao hơn các chợ cùng cấp hàng chục tỷ đồng mỗi năm.