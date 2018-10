Tiki – “Dấn thân” càng sâu vào cuộc đua thương mại điện tử nhưng vẫn không "bỏ quên" thị trường sách online

Thị trường TMĐT Việt Nam chứng kiến cuộc đua sôi động của các “đại gia” trong và ngoài nước. Sau một thời gian chạy đua quyết liệt, thị trường đã định danh được một số “tay chơi” lớn và Tiki là một đại diện trong top đầu những doanh nghiệp TMĐT tại Việt Nam.

Sau 8 năm gia nhập thị trường, Tiki đã có sự chuyển mình ngoạn mục, lọt vào top những trang TMĐT có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam. Từ số lượng khách hàng ban đầu tại TP.HCM, hiện Tiki đang đã phục vụ hơn 3 triệu khách hàng trên toàn quốc.

Tiki hiện nay đã bắt đầu “chắc chân” trên thị trường, từ mô hình ban đầu là một trang bán sách online, Tiki đã mở rộng 25 ngành hàng khác nhau như: đồ điện tử, phụ kiện số, đồ gia dụng đến bán bảo hiểm, vé máy bay, voucher ăn uống, du lịch, dịch vụ mua giúp hàng từ nước ngoài (Tiki Global)…

Mặc dù đã phát triển thêm nhiều ngành hàng, nhưng Tiki vẫn không bỏ quên thị trường sách online, ngành “khởi nghiệp” đầu tiên của Tiki. Đặc biệt, Hội sách online Tiki bắt đầu từ năm 2012 đã trở thành điểm nhấn nổi bật của Tiki và được duy trì hàng năm để giúp người dùng toàn quốc trải nghiệm thói quen mua sắm mới: tiết kiệm và nhanh, thoải mái.

Thống kê của Tiki cho biết, Hội sách online năm 2017 đã phục vụ hơn 120 ngàn khách hàng, hơn 8 triệu lượt truy cập vào website của chương trình. Tiếp nối thành công của năm 2017, Hội sách năm nay, Tiki đã hợp tác cùng hơn 300 nhà xuất bản, công ty phát hành, nhà cung cấp để đáp ứng nhu cầu đọc đa dạng của khách hàng.

Với thông điệp “Cơ hội mua sách đỉnh nhất năm”, Hội sách Online Tiki năm 2018 được tổ chức từ nay đến hết 20/10. Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở trò chơi “Vòng Xoay May Mắn” với cơ hội trúng iPhone XS Max, máy đọc sách Kindle, sách hay và mã khuyến mãi ấn tượng với tổng trị giá lên đến 10 tỷ đồng. Đây là đột phá mới của chương trình năm nay nhằm gia tăng sự tương tác và trải nghiệm thú vị hơn cho khách hàng. Tại Hội sách lần này, tất cả các đầu sách đều được giảm đến 50%, bookmark độc quyền Tiki cho mọi đơn hàng sách. Đặc biệt, khách hàng có cơ hội mua sắm miễn phí cả năm, nhiều ưu đãi hơn sau khi tải app Tiki.

Theo thống kê của Cục Xuất bản, In ấn, Phát hành, năm 2017, Việt Nam xuất bản hơn 1 tỷ bản sách, tăng rất nhiều so với năm 2016. Đây là một con số cho thấy nhu cầu đọc sách in vẫn đang phát triển, chưa kể sách điện tử (ebook). Thống kê cũng cho thấy, trong 2 dòng sách: sách của tác giả Việt và sách ngoại văn, giới trẻ ưa chuộng các dòng sách ngoại văn vì nhiều lựa chọn hơn.

Giám đốc ngành hàng sách của Tiki Đỗ Quốc Huy, cho biết: “Mảng sách ngoại văn tại Tiki tính đến hết năm 2017 tăng trưởng hơn 313% so với năm 2016. Gần đây nhất, tính đến hết tháng 9/2018, doanh số mảng sách ngoại văn tăng hơn 189% so với cả năm 2017. Vì vậy, việc phát triển duy trì và phát triển mảng sách cũng nằm trong chiến lược tìm kiếm khách hàng mới của Tiki vì sách là mặt hàng dễ mua sắm, cần thiết của giới trẻ.”

Việc giữ mảng sách online giúp Tiki gia tăng độ phủ trên thị trường.

Theo hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM), tốc độ tăng trưởng ngành năm 2017 đạt trên 25% và có thể duy trì trong cả giai đoạn 2018-2020. Những con số này cho thấy, thị trường TMĐT Việt đang trên đà khởi sắc, tăng trưởng và còn nhiều tiềm năng. Với một quốc gia có đến 53% dân số sử dụng internet và gần 50 triệu thuê bao sử dụng smartphone, thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam được dự đoán sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Việc duy trì và phát triển mảng sách là chiến lược khôn ngoan của Tiki gia tăng độ phủ của Tiki trong tâm trí khách hàng, đặc biệt là phân khúc khách hàng trẻ, những người thích ứng rất nhanh với TMĐT.

Ông Trần Ngọc Thái Sơn - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Tiki, cho biết: “Tuy tổng thị trường sách Việt Nam khá bé so với sức mua hàng tiêu dùng, công nghệ điện tử… nhưng chắc chắn Tiki vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc kinh doanh mảng này trong nhiều năm tới. Bởi đây không chỉ là dấu ấn thương hiệu Tiki trong mắt khách hàng suốt 8 năm qua mà còn là khao khát lan tỏa văn hóa đọc sách của Tiki đến tất cả người dân Việt Nam.”