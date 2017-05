Tìm được chủ nhân may mắn mua An Bình City nhận giải đặc biệt xe ô tô Madza 3

Chương trình bốc thăm may mắn “Mua nhà An Bình – rinh Madza 3” được tổ chức nhằm tri ân những khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn dự án An Bình City với tổng giá trị giải thưởng lên tới 920 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng dành cho khách hàng có giao dịch thành công gồm: 01 giải nhất 01 xe ô tô Madza 3 trị giá 650 triệu đồng, 01 giải nhì 01 xe Honda SH: trị giá 75 triệu đồng và 05 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Cũng tại sự kiện, nhân viên tư vấn thành công cho khách hàng may mắn cũng được nhận nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng: 01 xe Honda SH trị giá 75 triệu đồng, 01 Iphone 7 trị giá 20 triệu đồng và 05 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Tại sự kiện việc quay thưởng được thực hiện bằng phương pháp bốc thăm do khán giả thực hiện trước sự chứng kiến của hàng trăm khách hàng bên dưới và phát trực tiếp trên màn hình LED, đảm bảo sự công khai minh bạch trong việc lựa chọn những khách hàng may mắn.

Sự kiện đã thu hút gần 500 khách hàng tham dự, trong đó nhiều người là khách hàng thân thiết của chủ đầu tư Geleximco nhưng vẫn muốn tìm hiểu và quan tâm tới dự án An Bình City để giới thiệu cho người thân và bạn bè.

Cũng tại buổi lễ, khách hàng tham dự sự kiện may mắn được nhận giải thưởng là 2 chỉ vàng SJC.

Một khách hàng tham dự chương trình chia sẻ “Lần đầu đến An Bình City, cô đã bị thu hút bởi không khí toàn khu đô thị thoáng mát và trong lành. Cô không nghĩ giữa Hà Nội, vẫn có một không gian như vậy. Dự án sở hữu hồ điều hòa 15ha, khuôn viên cây xanh bao quanh toàn khu dự án cùng hệ thống 58 tiện ích thiết thực là lý do chính khiến cô nhanh chóng quyết định đặt mua dự án”.

Cả 8 tòa căn hộ An Bình City đều đang thi công vượt tiến độ.

Được biết, An Bình City gồm 8 tòa căn hộ cao 28 – 35 tầng trong đó 4 tòa cao 28 tầng (A1;A4;A5;A8) đã cất nóc trong tháng 4 và tháng 5, 4 tòa 35 tầng còn lại (A2;A3; A6; A7) cũng sẽ hoàn thiện sớm hơn so với dự kiến.

