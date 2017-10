Tìm kiếm dự án có tiềm năng sinh lời tại khu vực Nhơn Đức (Nhà Bè)

Làng Đại học khởi công kéo theo bất động sản lân cận tăng giá

Di dời các trường đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) ra khỏi trung tâm TPHCM và quy hoạch các Trung tâm đại học khép kín đạt chuẩn quốc tế là chủ trương lớn đã được Thủ tướng Chính phủ ký và ban hành quyết định từ năm 2006 và đến năm 2020 phải thực hiện xong.

Hiện thực hoá chủ trương nêu trên, xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè là một trong những khu vực quan trọng được các trường đại học lớn lựa chọn và tích cực triển khai công tác xây dựng để di dời, tranh thủ đón đầu và hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng đang được xây dựng, tuyến tàu điện ngầm cùng các trục giao thông kết nối thuận lợi đến khu vực trung tâm đang từng bước hình thành một cách đồng bộ.

Ngày 02/08/2017 mới đây, tại trung tâm xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM đã chính thức khởi công xây dựng trên diện tích 22.6ha với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, hướng đến mục tiêu trở thành trường chuyên ngành Sư phạm Thể dục Thể thao có tầm vóc khu vực và quốc tế.

Cũng trong thời gian này, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đã được bàn giao mặt bằng và xúc tiến các thủ tục để thi công, sau khi hoàn thiện, đây sẽ là trường đại học công lập lớn nhất phía nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Khi hai trường đại học trên đi vào hoạt động vào cuối năm 2018, khu vực này sẽ thu hút hàng nghìn sinh viên, giảng viên và chuyên gia đến học tập, giảng dạy và sinh sống, góp phần mang lại một diện mạo mới sôi động cho toàn bộ khu dân cư Nhơn Đức hiện nay.

Hiện tại khu vực Nhơn Đức cũng đang thay da đổi thịt qua từng ngày với hàng loạt tuyến đường trọng điểm đã và đang được triển khai xây dựng như tuyến metro 4, các tuyến đường chính như Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng, Nguyễn Bình đều được nâng cấp và triển khai các hạng mục đi kèm nhằm gia tăng đối đa ưu thế về kết nối vùng giữa khu vực trung tâm về phía Nam.

Dự án mở rộng và xây mới cầu Cây Khô khi hoàn thiện sẽ kết nối trục đường Phạm Hùng vào trung tâm huyện Nhà Bè, tạo thành trục giao thông xuyên tâm tại khu vực này. Dự án xây hầm chui có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 800 tỷ đồng được triển khai tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ.

Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành nút giao và xây dựng thêm 2 cầu vượt, 2 hầm chui nhằm góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam và các tỉnh miền Tây phát triển.

Theo đánh giá của các chuyên gia, chỉ trong vòng từ 2-3 năm tới khi hai trường đại học cùng hệ thống hạ tầng giao thông được hoàn thiện, khu vực Nhơn Đức sẽ ngày càng sôi động khi trở thành một “đô thị đại học”. Dân cư gia tăng nhanh chóng sẽ là tiền đề thuận lợi cho thị trường bất động sản trong khu vực phát triển mạnh mẽ để hướng tới những khách hàng có nhu cầu thực về nhà ở.

Cơ hội đầu tư lớn cho nhiều khách hàng

Theo ghi nhận, giá đất khu vực Nhơn Đức còn khá mềm so với các khu vực tương đồng tại khu Nam Sài Gòn. Tuy nhiên, mức giá này sẽ không “đứng yên” khi chỉ vài năm nữa khu vực hoàn thiện cả cơ sở hạ tầng, giao thông và hệ thống trường học có quy mô lớn. Mức giá tăng trong thời gian tới là điều dễ nhận thấy, do đó hiện tại chính là thời điểm đầu tư tốt nhất đối với nhiều khách hàng khi có nhu cầu an cư trong khu vực này.

Nổi lên trong số các dự án bất động sản mới được triển khai tại đây đang thu hút được nhiều khách hàng tham gia giao dịch là Khu dân cư Nhơn Đức của chủ đầu tư Vạn Phát Hưng. Với tổng diện tích hơn 9ha, mật độ xây dựng thấp 40,5%, hệ thống tiện ích được đầu tư ngay từ đầu, khu dân cư Nhơn Đức được đánh giá là một trong số ít các dự án dân cư có hạ tầng tốt nhất tại TP. HCM.

Dự án được triển khai gồm 382 căn nhà liên kế có diện tích từ 95 – 168m2 với mức giá được dự tính quanh ngưỡng 17 triệu đồng/m2 – Mức giá khá “mềm” so với mặt bằng giá dành cho đất nền khu Nam đang nóng lên từng ngày.

Với những khách hàng có nhu cầu an cư thì đây là một cơ hội tốt để “xuống tiền” khi vừa được thừa hưởng những tiện ích hiện đại trong nội khu, vừa thuận tiện trong quá trình di chuyển vào trung tâm thành phố và đi về các tỉnh miền Tây.

Với riêng những khách hàng là các nhà đầu tư cá nhân thì đây là cơ hội đầu tư sinh lời rất tốt trong tương lai do 2 trường đại học lớn đang trong quá trình triển khai xây dựng. Khi 2 trường đại học này được hoàn thiện và bắt đầu di dời sẽ kéo theo lượng dân cư ngày càng đông, nhu cầu về nhà ở từ đó cũng gia tăng nhanh chóng. Việc đầu tư nhà ở để cho sinh viên thuê hoặc phát triển nhà thành khu phố thương mại sẽ đem lại nguồn lợi nhuận khá cao và ổn định cho các nhà đầu tư kinh doanh.

Trong thời gian tới, đi kèm với quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực, nhiều dự án bất động sản cũng đi vào giai đoạn hoàn thành. Dự báo khu vực Nhơn Đức sẽ trở thành một thị trường bất động sản sôi động của TP. HCM, những dự án có nhiều lợi thế như Khu dân cư Nhơn Đức sẽ tiếp tục là điểm sáng thu hút nhiều đối tượng khách hàng đến an cư và kinh doanh.