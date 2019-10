Timexco (TMC): LNST 9 tháng đầu năm giảm gần 1 nửa cùng kỳ, hoàn thành 75% kế hoạch năm

CTCP Thương mại XNK Thủ Đức (Timexco – mã chứng khoán TMC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 với kết quả doanh thu giảm nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo đó, riêng quý 3/2019 doanh thu thuần đạt 597,5 tỷ đồng giảm 10% so với cùng kỳ trong khi giá vốn vẫn ở mức cao, đạt hơn 570 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 21% xuống chỉ còn hơn 27 tỷ đồng.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty tăng nhẹ, khoản chi phí của hoạt động này lại giảm một so với cùng kỳ. Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đáng kể lần lượt 29% và 28% so với cùng kỳ, kết quả Timexco lãi ròng 5,45 tỷ đồng, tăng gần 31% so với kết quả lãi ròng quý 3/2018.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2018, Timexco đạt gần 1.815 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 9% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 14 tỷ đồng giảm 42% so với 9 tháng đầu năm 2018.

Được biết năm 2019, Timexco đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.302 tỷ đồng, giảm 12,5% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 18,4 tỷ đồng, giảm 37%. Theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2019 công ty đã hoàn thành được 79% mục tiêu về doanh thu và 75% mục tiêu về lợi nhuận. Năm 2019 Timexco dự kiến sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 10%.