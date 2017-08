Mải mê "tiến quân" vào Sài Gòn, Tập đoàn Hà Đô "bỏ quên" dự án 30ha ở Đại Lộ Thăng Long

Từ năm 2016 trở lại đây, Hà Đô đẩy mạnh triển khai các dự án BĐS, đặc biệt là trên địa bàn TPHCM. Có thể kể đến như dự Hado Centrosa Garden và Hado Garden Villas (quận 10, TP. HCM); Tổ hợp khách sạn và văn phòng số 2 Hồng Hà, quận Tân Bình, TP.HCM hay Khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp Bảo Đại, Nha Trang, Khánh Hòa; Dự án Nongtha Central Park, Viêng chăn, Lào…

Trong khi Hà Đô mải mê dồn nguồn lực xây dựng các dự án ở xa thì ngay tại Hà Nội dự án Khu đô thị An Khánh - An Thượng (xã An Thượng và Song Phương, huyện Hoài Đức) sau gần 10 năm khởi công vẫn bỏ hoang cho cỏ mọc.

Theo giới thiệu ban đầu của chủ đầu tư, dự án Khu đô thị An Khánh - An Thượng nằm trên trục Đại Lộ Thăng Long cách trung tâm TP. Hà Nội 14 km. Dự án có diện tích 30 ha, với quy mô dân số 10.084 người. Dự án bao gồm hàng trăm căn biệt thự có diện tích đất từ 250 – 500m2 với thiết kế hiện đại, gần gũi với thiên nhiên; các căn liền kề với diện tích đất 200m2 với đường phía trước và sau nhà rất phù hợp với sinh hoạt gia đình lại vừa có thể kinh doanh cửa hàng.

Ngoài ra, tại dự án còn có hàng chục tòa nhà cao tầng (30 – 40 tầng) có vị trí nổi bật, sắp xếp theo phong thủy, tạo điểm nhấn kiến trúc, đem lại sự khác biệt, độc đáo cho Khu đô thị An Khánh – An Thượng. Tại đây có đầy đủ dịch vụ chất lượng cao như trường học quốc tế, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe,… được bố trí thuận tiện giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống và khẳng định vị thế xã hội cho cư dân đô thị.

Nhưng thực tế, sau gần 10 năm khởi công (từ năm 2008), đến thời điểm này Dự án Khu đô thị mới An Khánh - An Thượng vẫn chưa thể hoàn thiện. Những căn biệt thự khang trang, hàng chục tòa nhà cao tầng, trường học quốc tế... như quảng cáo ban đầu chưa thấy xuất hiện chỉ có một màu xanh mướt của cỏ dại mọc hoang khắp nơi.

Phối cảnh dự án quy mô hàng chục tòa nhà cao tầng và hàng trăm biệt thự vẫn được chủ đầu tư treo trên website giới thiệu.

Dự án toạc lạc ngay trên trục Đại Lộ Thăng Long, bên cạnh là các khu đô thị Nam An Khánh, Bắc An Khánh...

Đường vào dự án.

Những quán trà đá tự phát mọc xung quanh lối vào dự án.

Bên trong khu đô thị cỏ dại mọc um tùm.

Căn nhà tạm được người dân xây dựng bên trong dự án.

Nhiều hạng mục xây dựng dang dở.

Một con đường bên trong dự án đã được hoàn thiện.

Nhiều hạng mục hạ tầng vẫn dang dở nhiều năm.

Vật liệu xây dựng vương vãi đầy đường.

Máy móc nằm ngổn ngang giữa công trường.

Được biết, trong giai đoạn bất động sản phía Tây Hà Nội sốt nóng, đất liền kề tại đây được giới đầu tư chào bán với giá lên đến 35 – 40 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, sự trầm lắng của thị trường sau đó khiến các giao dịch bị đình trệ và hoạt động đầu tư xây dựng của chủ đầu tư cũng phải tạm dừng.

Hồi đầu tháng 8/2017, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị An Khánh - An Thượng.