Tin vui đầu năm nhà đầu tư nhất định phải biết: Nhiều doanh nghiệp đạt đỉnh lợi nhuận từ khi niêm yết

Có một tin vui cho nhà đầu tư nhân ngày giao dịch đầu năm mới Đinh Dậu: Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết đạt đỉnh lợi nhuận kể từ khi niêm yết.

Đầu tiên phải kể đến ngành dược. Ngành dược đóng góp rất nhiều cho túi tiền của nhà đầu tư năm con khỉ vừa qua khi cổ phiếu tăng vọt. Và, ngành dược cũng là ngành mang lại tin vui cho nhà đầu tư những ngày đầu năm mới này khi mà kết quả kinh doanh năm 2016 vừa công bố những ngày trước tết cho thấy hàng loạt công ty trong ngành đạt đỉnh lợi nhuận từ trước đến nay.

Imexpharm (IMP): Tuy doanh thu và lợi nhuận không tăng vọt như giá cổ phiếu nhưng năm 2016 cũng được coi là năm thành công của công ty khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 100 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Ban lãnh đạo IMP đã kiên định đưa IMP phát triển theo định hướng sản xuất và kinh doanh thuốc chất lượng cao, giá hợp lý so với thuốc nhập khẩu. Việc 3 dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP và tiếp tục đầu tư thêm 2 nhà máy đạt chuẩn EU-GMP khác giúp doanh nghiệp củng cố vị thế dẫn đầu trong sản xuất thuốc chất lượng cao.

Về kỳ vọng năm 2017, mới đây, chứng khoán Bảo Việt cũng đưa ra 3 kịch bản với Imexpharm. Theo đó, dù là với kịch bản tiêu cực nhất là hiệu suất 3 dây chuyển tiêu chuẩn EU-GMP của Imexpharm đạt 30% thì doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều đạt mức tăng trưởng lần lượt là 26% và 44%. Với kịch bản lạc quan nhất, chứng khoán Bảo Việt cho rằng lợi nhuận sua thuế năm 2017 của IMP có thể tăng trưởng 95% so với 2016.

Dược Cửu Long (DCL): Nỗ lực tái cơ cấu cuối cùng rồi cũng cho Dược Cửu Long những thành quả đầu tiên khi mà quý 4/2016 này đạt đỉnh lợi nhuận kể từ trước đến nay với 36 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2016, Dược Cửu Long lãi hơn 90 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi năm 2015.

Năm 2016 này, Dược Cửu Long chủ yếu kinh doanh sản xuất dược phẩm, Capsule các loại, dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, dược liệu, hóa chất nguyên phụ liệu và các loại dược phẩm bào chế khác.

Domesco (DMC): Một doanh nghiệp khác trong ngành dược đạt đỉnh lợi nhuận trong năm 2016 là Domesco. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất xét nghiệm; nước uống tinh khiết, nước khoáng thiên nhiên và nước uống từ dược liệu…

Năm 2016, tuy doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể giúp Domesco lãi gộp 498 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2016 đạt 168,5 tỷ đồng, tăng 18% so với 2015 và điều đáng nói là công ty đạt đỉnh lợi nhuận từ trước đến nay.

Dược Hậu Giang (DHG): Doanh thu năm 2016 của công ty đạt 3.782 tỷ đồng, tăng gần 180 tỷ đồng so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 713 tỷ đồng, tăng vọt 20% so với năm 2015. Với kết quả này, Dược Hậu Giang đạt EPS hơn 7.000 đồng/cổ phiếu.

Theo nhận định mới đây của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), Dược Hậu Giang là nhà sản xuất và phân phối thuốc lớn nhất trong số các DN niêm yết. Trong bối cảnh các sản phẩm tân dược nội không cho thấy sự khác biệt, DHG đang tập trung nguồn lực để quảng bá các sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên. Công ty chứng khoán này cũng nhận định, khi mà thói quen sử dụng TPCN tại Việt Nam ngày càng phổ biến, cùng với đó là sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm (gan mật, tiêm mạch, tiểu đường…), thì danh mục sản phẩm DHG đang xây dựng sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này.

Dabaco (DBC): Năm 2016, toàn công ty đạt được một số chỉ tiêu chính như sau: Doanh thu đạt 8.900 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế ước đạt 451 tỷ đồng, vượt 55% kế hoạch. Năm 2016 được đánh giá là năm công ty đạt được kết quả tốt nhất từ trước đến nay.

Kết quả SXKD năm 2016 đạt cao là do tình hình chăn nuôi phát triển mạnh từ đầu năm đến cuối quý III, tổng đàn gia súc, gia cầm trong dân tăng mạnh, qui mô chăn nuôi được mở rộng. Theo đó, hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất con giống, chăn nuôi tập trung của công ty cũng tăng trưởng. Bên cạnh đó, năm 2016 công ty thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu công nghiệp Quế Võ III và ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động này là 118 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2016, Dabaco đã triển khai thi công và đưa vào hoạt động dự án Cảng bốc xếp hàng hóa giai đoạn 1 (đưa vào hoạt động từ tháng 10/2016); Khách sạn Le Indochina 5 sao (khai trương ngày 28/12/2016).

Ngày 09/01/2017 tới đây, Dabaco đã khởi công xây dựng dự án Nhà máy ép dầu thực vật công suất 1.000 tấn/ngày với tổng mức đầu tư 40 triệu USD và ngày 15/01/2017 sẽ khánh thành và khai trương Trung tâm thương mại Dabaco Từ Sơn có qui mô lớn nhất tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2017, Dabaco đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.265 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 370 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế 320 tỷ đồng (Trong đó: Lợi nhuận từ lĩnh vực SXKD chính: 260 tỷ đồng và Lợi nhuận từ lĩnh vực khác:60 tỷ đồng).

Bến xe Miền Tây (WCS): Cả năm 2016, Bến xe Miền Tây đạt 55,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 16% so với năm 2015 và hoàn thành vượt 12% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Bến xe Miền Tây là doanh nghiệp có truyền thống đạt tỷ suất lợi nhuận cao, mấy năm gần đây chỉ số EPS đều nằm trong TOP đầu. Năm 2016 cũng vậy, EPS cả năm đạt gần 18.300 đồng, cao hơn năm 2015. Năm 2016 cũng là năm WCS đạt đỉnh lợi nhuận kể từ khi niêm yết vào năm 2010.

TISCO (TIS ): Cùng với sóng ngành thép, năm 2016, TISCO đạt kỳ kinh doanh hiệu quả nhất 4 năm trở lại đây. Lũy kế cả năm 2016, TISCO đạt doanh thu 8.578 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Đây là mức doanh thu cao nhất từ nhiều năm nay. Theo dữ liệu chúng tôi có được từ năm 2010 thì năm nay là năm công ty đạt doanh thu cao nhất. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 tuy không cao nhất từ năm 2010 nhưng năm 2016 công ty cũng đạt đến 208 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 250% so với năm 2015.

Vinaseed (NSC) cũng là một trong số ít doanh nghiệp thường xuyên đạt EPS cao. 5 năm gần đây nhất, chưa năm nào EPS của doanh nghiệp ngành giống cây trồng này đạt dưới 7.000 đồng. Năm 2016 thuận lợi hơn, công ty báo lãi sau thuế 193 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận ròng của cổ đông công ty mẹ đạt 176 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2015. Với kết quả này, NSC không những đạt đỉnh lợi nhuận từ khi niêm yết mà còn ghi danh vào danh sách những doanh nghiệp đạt EPS trên 10.000 đồng năm 2016 với 11.492 đồng/cổ phiếu.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC): Năm 2016 cũng là năm đón nhận nhiều tin vui từ ngành thép. Hầu hết các doanh nghiệp ngành thép đều có kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh nếu nắm bắt được đúng thời cơ. SMC là một trong những doanh nghiệp thép có kết quả kinh doanh đột phá nhất trong năm qua khi lãi sau thuế cả năm lên đến 368 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 196 tỷ đồng. EPS đạt 12.260 đồng. Riêng quý 4, SMC đã lãi sau thuế gần 137 tỷ đồng. Năm 2016 là năm SMC đạt đỉnh lợi nhuận từ khi niêm yết.

Kết quả kinh doanh tốt của SMC phần lớn nhờ công ty đã nắm bắt được thời điểm nhập nguyên liệu, giúp giá vốn giảm mạnh. Dù giá thép nguyên liệu trên thị trường thời điểm đầu quý 2 tăng mạnh, nhưng công ty cũng đã kiểm soát tốt việc nhập khẩu phôi, ổn định giá thành. Cả năm SMC tiêu thụ được hơn 1,04 triệu tấn thép. Dù doanh thu năm 2016 có giảm so với năm 2015, nhưng lợi nhuận gộp và cả lợi nhuận sau thuế đều tăng đột biến.

Nam Kim (NKG): Tiếp nối kết quả kinh doanh rực rỡ của các quý trước, trong quý 4/2016, doanh thu thuần của Nam Kim tăng 35%, đạt 2.458 tỷ đồng. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm từ 93% còn 90% giúp cho lợi nhuận gộp tăng gần gấp đôi lên 242 tỷ đồng. Do đó, mặc dù chi phí tài chính tăng mạnh nhưng Nam Kim vẫn đạt 66 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 183%. Tuy nhiên, đây là quý mà doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận thấp nhất so với các quý trước.

Cả năm 2016, Nam Kim đạt 8.937 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 55% và 520 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 312% và vượt gần 50% kế hoạch cả năm. NKG lần đầu gia nhập top doanh nghiệp đạt EPS cao với hơn 7.400 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là năm công ty đạt đỉnh lợi nhuận từ khi niêm yết.

Phương Chi

Theo Trí thức trẻ