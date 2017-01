TNG lãi 81,5 tỷ đồng năm 2016, hoàn thành 72% kế hoạch năm 2016

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán TNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2016.

Tính riêng quý 4/2016, doanh thu đạt 436,3 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2015, trong khi giá vốn chỉ giảm được 12% nêm lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 77,36 tỷ đồng, giảm 13 tỷ đồng so với quý 4/2015.

Theo công ty giải trình, doanh thu quý 4 giảm do có sự thay đổi cơ cấu đơn hàng FOB và hàng gia công. Đồng thời, tiền lương tối thiểu vùng tăng 12,7%, chi phí khấu hao tăng do dự án đầu tư mới đi vào hoạt động, chưa khai thác hết công suất (dự án nhà máy TNG Đại Từ, dự án Trung tâm thiết kế thời trang TNG) làm cho lợi nhuận gộp quý 4 giảm.

Quý 4, doanh thu tài chính thu về 6,14 tỷ đồng, gần gấp 3 cùng kỳ năm 2015, trong khi đó chi phí tài chính còn hơn 33 tỷ đồng, giảm được 13,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần 39 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng.

Những nguyên nhân đó dẫn đến riêng quý 4 TNG lãi sau thuế 11,46 tỷ đồng, giảm 7% so với quý 4/2015.

Lũy kế năm 2016, TNG đạt 1.887 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với 1.923 tỷ đồng đạt được năm 2015. Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính đạt 15,6 tỷ đồng, giảm 2,7 tỷ đồng so với năm 2015 còn chi phí tài chính giảm được 7,6 tỷ đồng. Trong năm, công ty có thêm khoản thu về hơn 6 tỷ đồng thanh lý, nhượng bán tài sản. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng cộng chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm hết 166,5 tỷ đồng, giảm được 16,7 tỷ đồng so với mức chi 183,2 tỷ trong năm 2015.

Kết quả cả năm 2016, TNG báo lãi sau thuế 81,5 tỷ đồng, tăng 14% so với lợi nhuận đạt được năm 2015. Tuy nhiên, nếu so với chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông giao phó (113,5 tỷ đồng), thì TNG mới hoàn thành được 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm cuối năm, lượng hàng tồn kho trên 445,44 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu trên 520 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên 81 tỷ đồng.

Hải Minh

Theo InfoNet/HSX