TNR Goldsilk Complex – hệ thống tiện ích đã hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ cư dân

Chuẩn mực của môi trường sống lý tưởng

Khó có thể đưa ra một định nghĩa hoàn chỉnh về một môi trường sống lý tưởng, bởi mỗi người có một chuẩn mực riêng, phụ thuộc vào tính cách, điều kiện và quan điểm sống… Tuy nhiên, hầu như ai cũng mơ về một ngôi nhà mà ở đó, mọi “cơn bão đều dừng sau cánh cửa”, nơi có thể thư thái hưởng thụ cuộc sống, và mỗi sớm mai thức dậy, lại tràn đầy năng lượng để sống và làm việc.

Một môi trường sống lý tưởng không còn đơn thuần chỉ là sống trong một căn nhà đẹp, nội thất đầy đủ, mà giờ đây là sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Đó phải là nơi mà con người được hoà mình với thiên nhiên, được sống trong không gian thoáng rộng, nơi người lớn có mảnh vườn để tản bộ, dạo mát, thả mình thư giãn trong làn nước hồ bơi trong xanh, hay ngả mình đọc sách sau những giờ làm việc mỏi mệt, còn con trẻ có khoảng sân rộng rãi để thỏa sức chạy nhảy, chơi đùa. Chỉ như vậy, mới giúp các gia chủ cân bằng cuộc sống và con cái họ cũng có điều kiện để phát triển toàn diện cả thể chất, trí tuệ lẫn tâm hồn.

TNR Goldsilk Complex – môi trường lý tưởng để an cư

Được vận hành và phát triển bởi các đơn vị uy tín và kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng như nhà quản lý & phát triển TNR Holdings, đơn vị thi công Cotteccons, đơn vị quản lý vận hành Savills, nhà thầu cơ điện Hawee… TNR GoldSilk Complex là một trong số rất ít các dự án tại khu vực trung tâm Hà Đông đã hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng như cam kết.

Không chỉ sở hữu vị trí đẹp, thuận lợi di chuyển vào trung tâmqua các tuyến đường huyết mạch, TNR Goldsilk Complex còn được đầu tư hệ thống tiện ích dịch vụ hoàn hảo, đồng bộ nhằm đảm bảo cuộc sống tiện nghi, thoải mái cho cư dân tương lai như: Top 3 siêu thị hàng đầu châu Âu – Auchan, trung tâm Gym & Fitness tiêu chuẩn quốc tế LX Fitness, Bể bơi nhiệt đới, hệ thống cây xanh điều hòa không khí, hệ thống an ninh 24/7, hệ thống nước sạch, trạm xử lý nước thải tiên tiến hay hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn chất lượng cao… tất cả nhằm phục vụ tốt nhất và mang đến sự hài lòng cao nhất cho cư dân.

Top 3 siêu thị hàng đầu châu Âu – Auchan tại TNR GoldSilk Complex đã đi vào hoạt động, phục vụ cư dân.

Với tổng diện tích lên tới 3200m2, siêu thị Auchan tại TNR Goldsilk Complex trưng bày và bán hơn 8000 mặt hàng từ phổ thông tới cao cấp đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh. Tại hệ thống siêu thị Auchan có đầy đủ các mặt hàng thực phẩm, khu vực ăn uống với các món ăn truyền thống được chế biến theo khẩu vị của người dân địa phương.

Một điểm đặc biệt, tại TNR GoldSilk Complex, Chủ đầu tư rất chú trọng đầu tư vào lĩnh vực giáo dục. Đây là dự án duy nhất hội tụ đến 5 trường học chất lượng cao và ưu tiên phục vụ cho cư dân. Trong đó phải kể đến trường mầm non quốc tế Amis – American Montessori School – với chương trình giáo dục theo hệ tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên được tuyển chọn kỹ lưỡng… sẽ chính thức khai trương trong tháng 10 này.

Trung tâm Gym & Fitness cao cấp, trang thiết bị hiện đại sẽ mang tới cho cư dân tại TNR Goldsilk Complex không gian hoàn hảo để rèn luyện sức khỏe.

Sự hiện diện của LX Fitness - Tổ hợp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cao cấp toạ lạc tại tầng 3 của tháp Tuylip với diện tích 1.500 m2, cùng cơ sở vật chất hiện đại, điều kiện tập luyện lý tưởng với đa dạng dịch vụ như gym, yoga, dance, xông hơi… cũng được các cư dân và khách hàng quanh khu vực đánh giá cao.

Bên cạnh đó, hệ thống an ninh 24/7 với các camera giám sát an ninh và đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp của TNR Goldsilk Complex cũng mang tới cho cư dân cuộc sống an toàn và an tâm nhất. Đặc biệt, sự kiện khai trương bể bơi nhiệt đới công nghệ hiện đại kết hợp với Lễ bàn giao sổ đỏ đợt 1 cho cư dân vào trung tuần tháng 10 này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống tiện ích tại TNR Goldsilk Complex, một lần nữa khẳng định tâm huyết và cam kết cao của Chủ đầu tư nhằm mang đến cho cư dân một cuộc sống hoàn hảo, mọi tiện nghi sẵn sàng ngay ngưỡng cửa.