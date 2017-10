TNR Goldsilk Complex – vừa nhận nhà, cư dân đã được bàn giao sổ đỏ

Nhận nhà, nhận luôn sổ đỏ

Sổ đỏ chính là căn cứ pháp lý chứng minh sở hữu hợp pháp của các cư dân đối với căn nhà mình đã lao động miệt mài để có được. Tất cả mọi người luôn mong muốn và không ngừng tìm kiếm cho mình chốn “an cư” đúng nghĩa để sau ngày dài làm việc, bỏ lại sau lưng những bộn bề của cuộc sống, sẽ là những phút giây bình yên, hạnh phúc bên gia đình.

Thấu hiểu tâm lý đó, Chủ đầu tư TNR GoldSilk Complex đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành thủ tục và tiến hành bàn giao sổ đỏ cho các hộ dân đầu tiên chọn an cư tại dự án này. So với các dự án khác tại Hà Đông, đây là dự án hiếm hoi trao sổ đỏ chỉ trong vòng một thời gian ngắn kể từ khi chính thức bàn giao căn hộ cho cư dân. Hành động thiết thực này khẳng định, uy tín và sự chuyên nghiệp của chủ đầu tư trước những quyền lợi chính đáng của cư dân.

Bà Hồ Thị Thanh Thuỷ, Giám đốc Trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng, (TNR Holdings Việt Nam) cho biết, “Tại TNR Goldsilk Complex, chúng tôi luôn xác định việc tiếp nhận hồ sơ, hoàn tất thủ tục xin cấp sổ đỏ cho cư dân là khâu rất quan trọng. Quyền lợi của khách hàng luôn là trách nhiệm, là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.”

Thêm nhiều ưu đãi đặc biệt hấp dẫn

Nhân sự kiện bàn giao sổ đỏ đợt 1 cho cư dân, TNR Holdings Việt Nam dành nhiều ưu đãi đặc biệt cho khách hàng. Theo đó, khi mua căn hộ, khách hàng sẽ được nhận ngay quà tặng trao tay trị giá 10 triệu đồng và cơ hội nhận gói quà tặng trị giá hàng trăm triệu đồng như xe máy SH, bộ trang sức kim cương Doji, cây vàng SJC 9999.

Ngoài ra, khách mua căn hộ còn được tham gia chương trình bốc thăm may mắn ngay tại sự kiện trao sổ đỏ đợt 1 cho cư dân ngày 22/10 để nhận cơ hội làm chủ các giải thưởng lớn như các bộ nội thất căn hộ, khóa điện tử cao cấp Klock và tham gia bốc thăm 01 xe ô tô Honda City sang trọng vào ngày 26/11 sắp tới.

Hệ thống phòng tập LX Fitness & Yoga center có đầy đủ các bộ môn như gym, yoga, dance, xông hơi… là nơi lý tưởng để cư dân rèn luyện thể chất.

TNR GoldSilk Complex là dự án mang đến cho cư dân của mình chuỗi tiện ích cao cấp đồng bộ bên cạnh không gian sống xanh hài hòa cùng thiên nhiên.

Với việc hoàn thiện các tiện ích và chính thức đưa vào hoạt động ngay từ khi bàn giao căn hộ, TNR Goldsilk Complex nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía cư dân, qua đó tiếp tục khẳng định được uy tín và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Chọn an cư tại đây, cư dân có thể tập luyện tại phòng tập LX Fitness & Yoga Center tiêu chuẩn quốc tế; thả mình trong làn nước mát lành của bể bơi nhiệt đới sắp ra mắt; thoải mái tham quan và mua sắm tại siêu thị Pháp Auchan – Top 3 thương hiệu siêu thị tốt nhất Châu Âu trưng bày và bán hơn 8.000 sản phẩm từ phổ thông tới cao cấp; được đảm bảo an toàn với hệ thống an ninh đa lớp 24/7 hiện hữu.

Bên cạnh đó, an cư tại TNR Goldsilk Complex, các cư dân cũng không phải lo về việc học hành cho con cái bởi ngay gần dự án có nhiều trường học chuẩn quốc gia như Tiểu học Nguyễn Trãi, THCS chuyên Lê Lợi, THPT chuyên Nguyễn Huệ… và trong nội khu dự án cũng hội tụ đến 5 trường học chất lượng cao. Trong đó, trường mầm non quốc tế Amis với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên nước ngoài được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ ra mắt trong tháng 10 này hứa hẹn sẽ là môi trường giáo dục lý tưởng cho các thế hệ măng non…

Được xây dựng, phát triển và quản lý bởi các đơn vị chuyên nghiệp, uy tín trên thị trường bất động sản như TNR Holdings Việt Nam, Coteccons, Savills, Hawee …dự án TNR Goldsilk Complex đã “cán đích” đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thiện hệ thốngtiện ích vượt trội, triển khai bàn giao sổ đỏ nhanh chóngTất cả nhằm góp phần mang đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cho cư dân, đưa TNR GoldSilk Complex trở thành nơi an cư lý tưởng khu vực phía Tây Hà Nội.