Tòa nhà thông minh – Cuộc chơi mới của bất động sản Việt trong cách mạng 4.0

Từ căn hộ thông minh đến tòa nhà thông minh

Vài năm trở lại đây, khi thế giới đang dần tiến vào kỷ nguyên Internet vạn vật (Internet of Things – IoTs), nhà thông minh đã trở thành một xu hướng phát triển và là một tiêu chuẩn của nhà ở hiện đại.

Làn sóng phát triển nhà thông minh lan rộng và mạnh mẽ đến mức Statista – một công ty nghiên cứu thị trường của Đức, dự đoán giá trị thị trường nhà thông minh sẽ đạt tới 43 tỷ USD vào năm 2020, tăng gấp 3 lần so với năm 2014.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế, Việt Nam cũng không đứng ngoài xu thế phát triển chung. Những năm qua, một số chủ đầu tư đã mạnh dạn đầu tư các dự án nhà thông minh và nhận được sự đón nhận tích cực của thị trường.

Tuy nhiên, một thực tế phải thừa nhận là thị trường Việt Nam mới chỉ đang trong giai đoạn “làm quen” với nhà thông minh. Do đó, sự thông minh của nhà ở vẫn đang ở một mức độ khá khiêm tốn. Nguyên nhân chủ yếu là do các dự án vẫn chưa sở hữu được hệ thống ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng bộ, thật sự tự động hóa và an toàn.

Một khía cạnh khác cũng cần phải thấy là nhà thông minh tại Việt Nam mới chỉ được áp dụng cho một số loại hình như biệt thự, liền kề và dòng sản phẩm chung cư hạng sang, cao cấp. Còn các phân khúc thấp hơn thì hầu như chưa nhận được sự đầu tư cần thiết bởi yếu tố chi phí và độ khó của việc phát triển.

Khoảng trống trong phát triển nhà thông minh càng trở nên lớn hơn nữa khi nhìn ở cấp độ tòa nhà. Ở cấp độ này, có thể nói Việt Nam hiện nay chưa có một tòa nhà chung cư nào thực sự thông minh theo đúng nghĩa của nó.

Nguyên nhân của thực trạng trên là phát triển tòa nhà thông minh thực sự rất khó, không chỉ đòi hỏi chi phí tương đối lớn mà còn đòi hỏi sự nghiêm túc, tận tâm, chuyên nghiệp và tầm nhìn của chủ đầu tư. Bởi tiên phong trong phát triển một điều mới mẻ luôn chứa đựng đầy rủi ro và không phải ai cũng sẵn sàng để làm việc đó.

Dù vậy, phát triển tòa nhà thông minh dường như vẫn là một xu thế không thể đảo ngược. Không chỉ vì các thiết bị ngày càng trở nên thông minh hơn mà còn do nhu cầu và yêu cầu của người sử dụng đã hoàn toàn khác trước.

Ngày nay, nhịp sống công nghiệp khiến cư dân đô thị bị rút ngắn thời gian rảnh rỗi. Điều này làm phát sinh nhu cầu và yêu cầu các tòa nhà phải được vận hành một cách tự động, chuyên nghiệp để tiết giảm thời gian và công sức cho người sử dụng.

Tòa nhà thông minh là lời giải cho bài toán quản lý - vận hành tòa nhà tại Việt Nam.

Đặt trong bối cảnh các đơn vị quản lý tòa nhà tại Việt Nam hiện nay còn “thượng vàng hạ cám”, thường xuyên mắc sai sót vì những sơ suất chủ quan, thậm chí dẫn đến khiếu kiện kéo dài… thì có thể thấy việc phát triển tòa nhà thông minh - nơi công nghệ là hạt nhân của quá trình vận hành, quản lý - thực sự là một hướng đi tươi sáng.

Trong cuộc chơi mới này, ai bứt phá lên trước, người đó sẽ có được thị trường.

“Nghề chơi cũng lắm công phu”

Theo tiêu chuẩn của Singapore, một tòa nhà thông minh phải đáp ứng được 3 điều kiện: một là có hệ thống kiểm soát tự động và hiện đại, hai là có hệ thống mạng lưới đảm bảo sự liên lạc thông tin giữa các khu vực trong toà nhà và ba là có thiết bị thông tin để đảm bảo liên lạc với bên ngoài. Ba điều kiện này sẽ giúp tòa nhà thông minh đạt được các yếu tố: an toàn, thuận tiện, riêng tư, nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm.

Nhìn vào các điều kiện của một tòa nhà thông minh, có thể hình dung được mức độ đầu tư là không hề nhỏ. Có thể nói đó là một sự đầu tư toàn diện và chất lượng, từ khâu thiết kế, lựa chọn thiết bị đến lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng… Vì thế, người dám đầu tư tòa nhà thông minh cũng là một người “chịu chơi”.

Ông Trần Quang Nghĩa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển kinh doanh (IDB), cho biết để xây dựng dự án Chung cư One 18 (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) trở thành tòa nhà thông minh đầu tiên ở Thủ đô, công ty đã phải chi ra một nguồn vốn rất lớn để thiết kế căn hộ cũng như nhập các máy móc, thiết bị và công nghệ từ Mỹ.

Các máy móc, thiết bị này hợp thành một hệ thống quản lý toàn diện mọi hoạt động của tòa nhà, từ đảm bảo an toàn cháy nổ, cấp điện nước, kiểm soát khí thải cho đến việc liên lạc giữa ban quản lý với cư dân, giữa cư dân với cư dân và giữa cư dân với bên ngoài. Tất cả đều được vận hành bằng hệ thống máy tính với kết nối internet do một đội ngũ kỹ sư trình độ cao thực hiện.

One 18 – Một trong những dự án tiên phong về phát triển tòa nhà thông minh.

“Mục tiêu của chúng tôi khi phát triển tòa nhà thông minh One 18 là nhằm loại bỏ sự chủ quan của con người và hạn chế đến mức tối đa các sai sót, rủi ro. Bên cạnh đó, việc xây dựng một tòa nhà thông minh cũng giúp cư dân có một cuộc sống tiện nghi, thoải mái, an toàn và đảm bảo sự riêng tư’, ông Nghĩa nói.

Theo vị Chủ tịch của IDB, phát triển tòa nhà thông minh trong giai đoạn hiện nay, không chỉ khó mà chủ đầu tư còn phải chấp nhận “bớt lãi”, nhất là khi đầu tư ở phân khúc tầm trung.

“Nhưng nếu đã có tâm huyết và tính chuyện đường dài thì vấn đề lợi nhuận không trở nên quá quan trọng. Chúng tôi chấp nhận ‘chịu nhiệt’ để vươn lên”, ông Nghĩa cho hay.